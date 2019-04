Antonio Naranjo 'le tira el café a la cara' a Elisa Beni, desbocada en TV con tal de insultar a Santi Abascal

Susanna Griso entrevistó a Santiago Abascal con muy poco tino este 22 de abril de 2019 en Espejo Público de Antena3. Lo hizo la presentadora en la cocina de su casa, con la excusa del café para desayunar, pero todo arrancó sin azúcar y terminó con la periodista poniéndole sobre la mesa la butifarra catalana, literal y metafóricamente hablando, a su invitado. La asquerosa e innecesaria pregunta de Susanna Griso a Santi Abascal: "¿...Te lo has llegado a imaginar?"

Uno de los titulares que dejó nada más arrancar Abascal tuvo que ver con la entrevista que se emitirá en este mismo espacio este martes 23 de abril: "Yo no me tomaría un café Pablo Iglesias", dijo el líder de Vox.

En el plató de Espejo Público, algunas horas después, echaba humo Elisa Beni, la exaltada tertuliana habitualmente podemita:

Me parece que representa una actitud, que es la peor que puede tener. Yo he desayunado con Abascal en un hotel en San Sebastián hace unos años, y en esa época todavía parecía que podía sentarse a desayunar en el buffet de un hotel con gente que no piensa como él. Tomar un café es el sinónimo de hablar, es una excusa para hablar, y debería ser algo que se hiciera sobre todo con personas con las que hay algo que se tiene que hablar.

Desde el otro lado de la mesa, el periodista Antonio Naranjo se lanzó sobre las bobadas de Beni con un par de golpes magistrales:

Antonio Naranjo: Tomar un café o comer son actos íntimos reservados para los amigos. A mí me preocuparía que Abascal o Pablo Iglesias no fueran capaces de discutir en el Parlamento que es donde deben discutir. Que se tomen o no un café entre ellos me parece razonable, no hay que ser hipócrita. Tomar un café para mí algo es siempre agradable que hago con la gente que estimo, que quiero y que tengo algo que ver.

Elisa Beni: ¿Como periodista nunca tomas café de trabajo?

Antonio Naranjo: En esos casos tomo agua.