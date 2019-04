La portavoz de PACMA se pone chula en TV e insiste en las barrabasadas de las que todo el mundo se ríe

Justo en la semana decisiva antes del 28-A y cuando las encuestas permiten una posible entrada de PACMA en el Congreso, se han propuesto los del partido animalista hacer el ridículo todo lo que puedan y más.

Así que este 22 de abril de 2019 la portavoz Silvia Barquero entró por teléfono a Espejo Público de Antena3 porque las barrabasadas se les acumulaban a los PACMA, y la verdad es que la intervención no les ha dejado en mejor situación. La candidata de Pacma confunde dar de comer a un buey con un toro bravo y las redes la destrozan sin piedad.

En apenas unos días han conseguido dar de comer desde la mano a un supuesto toro de lidia que en realidad era un buey, y han dado rienda suelta al debate de comparar a una madre con un perro, obra de la propia Silvia Barquero. Animalismo no, mongolismo: La presidenta de PACMA, Silvia Barquero, compara a una madre con un perro y las redes la ponen tibia

Silvia Barquero: Quiero confirmar lo del toro, porque he hablado con las personas que dirigen el centro; es un toro de lidia mezclado con la raza negra andaluza, y es decomisado por la Guardia Civil de una ganadería donde lo maltrataban. Así que la polémica no tiene sentido ya que efectivamente sigue siendo un toro de la raza de lidia y desde luego no es un buey. Lo que queremos demostrar con ello es que estos animales bien tratados no son las fieras agresivas que nos hacen creer.