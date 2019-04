La 'cuchipandi' de Fortes declara vencedor a Rivera y Pedrojota dice la bobada de la noche: "Lo de la tesis de Sánchez es una anécdota"

Por lo general en la historia de laSexta, que presume de ser casi "política 24 horas", se produce un debate presidencial en una televisión y ellos pasan del tema. Los anteriores debates de la Academia emitidos por TVE de Rajoy-Zapatero y Rajoy-Rubalcaba fueron emitidos por laSexta y analizadas por sus tertulianos nada más terminar.--Un gran Albert Rivera destroza a Sánchez y a su caniche Iglesias: "Baje del Falcon, aterrice y no sea tan carca"--

No fue el caso de esta ocasión cuando ni Ferreras ni los suyos tenían intención alguna de hablar sobre el tema. Y sus distintos programas, ‘Al Rojo Vivo', ‘La Sexta Noticias', ‘Más Vale Tarde' o ‘El Intermedio' deslizaba la idea de que ‘el debate decisivo' era el de mañana, el suyo. Ante todo el corporativismo gana.--Cayetana Álvarez de Toledo acusa a Pedro Sánchez de ser el presidente 'más anticatalán': "Sánchez y sus socios os roban"--

En ausencia de Ferreras y su tropa los principales tertulianos fueron los de la propia TVE que intervinieron nada más acabar el debate para hacer sus diagnósticos.

Ahí estaba Pedrojota Ramírez, que en su primera intervención le metió una patada a Rosa María Mateo, aunque sin citarla, se refirió indirectamente a ella al hablar de "algunas instancias de esta casa sometidas" al poder político.

Y presentó la contra-modificación de la fecha del debate, aunque lo presentó como si fuera un triunfo de los trabajadores de la casa. Hombre, igual influyó para esa contra-modificación que Rivera, Casado e Iglesias dijeron que no iban a ir y hubiera sido un tanto ridículo ver a Sánchez hablando consigo mismo.

Pero Ramírez tenía ganas de elogiar a quienes le invitaban y también lo hizo Esther Palomera, que presentó la contra-modificación como un triunfo del Consejo de Informativos. (Vamos, que todo ha sido gracias a la pandilla de Fortes).

Es la misma Palomera que decía hasta no hace mucho que sentía vergüenza de TVE, pero - por lo visto - Palomera siente o no vergüenza de la televisión pública según si cobra o no de ella.

Tras la emisión del debate a los tertulianos les tocaba decir quien consideraba que había ganado. Palomera no tenía claro el ganador, pero sí el perdedor:

Esther Palomera : "Hay un claro perdedor: Pablo Casado. Ha perdido una gran oportunidad de convencer al electorado. Pedro Sánchez ha estado claro.

: "Hay un claro perdedor: Pablo Casado. Ha perdido una gran oportunidad de convencer al electorado. Pedro Sánchez ha estado claro. Pedrojota Ramírez: "El vencedor del debate ha sido Albert Rivera. Rivera ha salido en tromba. Ha sido brillante y ocurrente. Ha argumentado bien sus posiciones. Casado ha estado mucho más sereno.

Pero a quien más quería zurrar Pedrojota no estaba presente en el debate:

"No tengo ninguna duda de que si el partido fuera sólo entre los cuatro que hemos visto, habría cambio de Gobierno, no lo va a haber prque hay un quinto. Va a ser Vox quien haga presidente a Pedro Sánchez".

La bobada de la noche la dijo Pedrojota cuando salió al rescate de Sánchez aún cuando le vio como claro perdedor: "Lo de la tesis es una anécdota"

Hasta Jesús Maraña, de InfoLIbre, halagó al candidato naranja.

Jesús Maraña: "Creo que Rivera ha estado más eficaz de Casado, que ha estado más diluido. Pablo Iglesias también ha estado muy eficaz y Sánchez ha ido creciendo a lo largo del debate". (Es decir, que a Maraña le gustaron todos menos Casado)

Al margen quedó Cristina de la Hoz, que no quedó claro si había visto mucho el debate al decir que le parecía que Pedro Sánchez citó poco a Vox (los citó cinco veces).

El contrapunto estaba en Trece, donde Antonio Jiménez y su pandi iba a hacer un juicio menos duro hacia Pablo Casado, aún con esas, salió mejor parado Albert Rivera, asegurando que había sido "el animador del debate".

Antonio Jiménez: "Albert Rivera se ha erigido como protagonista".

Antonio San José: "A Pablo Casado le ha faltado impulso, chispa, el impulso que sí ha sabido tener Albert Rivera".

Bieito Rubido: "En el minuto de oro, Pablo Casado sí concentró bien el tema en las familias y la microeconomia. Tuvo un punto de emoción más cercano".

El director del ABC, respondiendo al ADN de su periódico, era más favorable hacia el PP que el resto de sus colegas.

Bieito Rubido: "Pedro Sánchez no tiene ideas, ni valores democráticos para defender, está dispuesto a aceptar con todo con tal de seguir con el poder".

En la SER estaba Angels Barceló haciendo el seguimiento. Trató de tener un equilibrio, dos de la zurda, Luis Arroyo y Fernando Vallespín y dos de la diestra, Emilio Contreras y Carlos Aragonés.

Aunque en el caso de la emisora de PRISA los tertulianos insistían más en manifestar lo poco que les había gustado el debate que en fijar posiciones.

Salvo Carlos Aragonés que fue tan triste como para venir a decir que tenía que opinar que había ganado Pablo Casado "por motivos estatutarios" (por tener carnet del PP e ir en sus listas por Madrid). Con defensores así...

En esRadio, Federico Jiménez Losantos le recordó a Pablo Casado que sigue haciéndole caso a Maroto, su jefe de campaña, este PP volverá a ser el de Rajoy: