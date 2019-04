El 'deportivo' gesto de Rivera a lo futbolista nada más acabar el debate: "¡Vamos!"

Muchos analistas políticos coincidieron en que el debate electoral de TVE del pasado 22 de abril de 2019 lo ganó Albert Rivera, pero la sobreexcitación del éxito le pudo matar en el segundo round en Atresmedia solo 24 horas después. Algo bien hizo Rivera en el debate si consiguió sacar de sus casillas a Jabois, que la emprende a insultos desde 'El País'.



Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí la celebración a lo futbolista del líder de Ciudadanos, jaleando con su asesor Fernando de Páramo y haciendo gala, nunca mejor dicho, de su eslogan "¡Vamos Ciudadanos!" (Albert Rivera: "No me he drogado en mi vida, ni cocaína ni nada parecido")

Aunque quizás celebraban ambos diputados no haber metido la pata como el día anterior con lo del "¿lo oyen? Es el silencio"... (Feliz Día del Libro: Rivera le suelta a Pedro Sánchez su 'fake-tesis' para ver si se la lee y el socialista le entrega el libro de Dragó sobre Abascal)

El asesor de Rivera explica muy a medias el asunto raro del "¿lo oyen? Es el silencio"