Una rencorosa Villalobos apalea a Casado por haberse cargado a su marido: "Lo que ha hecho falta en el PP es estrategia"

La exdiputada Celia Villalobos no está por la labor de bancar todo lo que hace el PP de Pablo Casado, ni mucho menos. Le queda rencor a la exdiputada durante tantos años a la que han suplido en la candidatura por Málaga al Congreso con el periodista Pablo Montesinos. El resquemor de Celia Villalobos con Pablo Casado por los fichajes estrella como el de su sucesor Montesinos: "¡Cuidado!"

Este 24 de abril de 2019 post debate (por fin), Villalobos demostró que le queda una espinita muy clavada dentro desde Espejo Público de Antena3. No solo por ella, sino también por su marido, Pedro Arriola, asesor directo de Aznar y Mariano Rajoy y estratega del PP durante más de veinte años.

Yo lo que echo de menos en el PP son estrategas. Se lo dije un día a Pablo: no te gusta Pedro Arriola, fantástico, pero tienes que buscar uno... Alguien que esté fuera de la melé. Yo quiero mucho a Pablo desde hace muchos años, pero no tiene que mirar de reojo a VOX, sino a donde están la mayoría de los españoles, en la tranquilidad, en el sentido común y en la moderación. Es que Pablo no es de extrema derecha, ¡está haciendo un papel que no es él!