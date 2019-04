Los cinco puntos clave que demuestran que los manipuladores esbirros de Risto sí se ponen del lado de Willy Toledo a pesar de que les avergüence reconocerlo

'Todo es mentira' ha errado el tiro, se ha equivocado de enemigo. En Periodista Digital no nos vamos a amedrentar con sus manipulaciones y mentiras, y mucho menos con sus bromas que denotan la misma inteligencia que gracia de sus autores. Los comediantes pésimos de Risto pretenden dar lecciones a Periodista Digital... pero acaban defendiendo al violento chavista Willy Toledo.

Marta Flich, Miguel Lago, Antonio Castelo, Elsa Ruiz, como ovejas descarriadas sin Risto Mejide en los últimos programas, no dejan de hacer el ridículo paso a paso en lo que a tratar de desacreditar a Periodista Digital se refiere.

A fecha 23 de abril de 2019, apoyándose en una exclusiva de este medio para generar contenido en su vacuo programa, metieron como protagonista a Alberto Casillas, el camarero del 15-M que se encaró con Willy Toledo por ser un chavista defensor del sátrapa Maduro, y que pudo terminar muy mal ante la violencia y amenazas del agresivo exactor. Exclusiva PD, este es el verdadero Willy Toledo: "Te reviento la cabeza, ¡subnormal!"



A los esbirros de Risto en Cuatro el tema les pareció más divertido que grave, y acometieron una entrevista absolutamente asquerosa que, en cinco puntos clave, demuestra por qué se pusieron claramente del lado del violento Willy Toledo.

1) Antonio Castelo: Alberto, ¿vas dando vueltas buscando a Willy Toledo? Porque te lo encuentras siempre...

Alberto Casillas: Yo voy dando vueltas buscando a ladrones millonarios venezolanos que se gan venido a Madrid con el dinero del pueblo venezolano y a los que se han lucrado de allí, como Willy Toledo, Pablo Iglesias, Monedero y todos los que se han llevado mantequilla. Yo solo le pregunté por qué defiende a Maduro, y me intentó golpear...

2) Marta Flich: Hombre, llevaba los brazos atrás, también te digo. En el vídeo no se aprecia.

Alberto Casillas: La cara me la ponía a un centímetro para golpearme.

3) Miguel Lago: Alberto, tú te encuentras con Willy Toledo, le insultas, te enfrentas, ¿y esta película cómo va? ¿Quién es la víctima aquí?

Alberto Casillas: No, no, no. ¡No manipules! ¡No manipules! Simplemente le dije que era una vergüenza cómo defendía al chavismo y a Maduro. ¡Eso es mentira! El que empezó a insultar fue él.

4) Miguel Lago: Alberto, entre tú y yo, un poquito lo ibas buscando a Willy, eh.

Alberto Casillas: Prefiero reservarme lo que te diría realmente, ¿o eres adivino para saber que yo le iba buscando? A mí me sale del alma y ver el sufrimiento de mi familia en Venezuela. Y este es un sátrapa diciendo que en Venezuela se vive muy bien. Eso se me va acumulando en el corazón.