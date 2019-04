Henares abate de un perdigonazo a los de Pablo Iglesias por ausentarse del debate sobre la caza

Los partidos políticos apuran los últimos días de campaña y afinan la puntería para poder meter en el saco en mayor número de votos posibles. El sector de la caza, que agrupa a un número importante de practicantes, alrededor de los 900.000, con unos ingresos de más de 3.5000 millones de euros al año y cerca de 55.000 empleos, interesa a la clase política.

De ahí que el canal Cazavisión celebrase el 24 de abril de 2019 un debate electoral bajo el nombre 'La caza en peligro' moderado por Antonio Pérez Henares y al que han acudido representates del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, con la ausencia de Podemos a pesar de estar invitado.

Nada más comenzar el debate, Pérez Henares ha dejado las cosas claras a los de Podemos tras rechazar asistir al debate:

A veces el silencio es la mayor declaración de intenciones. No hemos puesto la silla vacía pero queremos hacer constancia de que si no están aquí es porque no han querido estar.

En los primeros minutos de debate, cada representante ha tenido la oportunidad de expresar las líneas maestras de su formación en torno a la caza con vistas al 28-A.--La España rural se manifiesta hoy en Madrid en defensa de la caza y de la libertad--

El representante de Ciudadanos, David Castaño, ha hecho referencia al caso de Castilla y León en el que la caza ha sido suspendida de forma cautelar:

A la caza hay que dotarla de un marco jurídico estable mediante una buena ley nacional acompañada de buenas leyes autonómicas.

Posteriormente el representante del partido de Santiago Abascal, Juan Pascual Herrera, ha afirmado que "su formación ha apostado por la caza desde el primer momento":

VOX ha defendido la caza desde el minuto 1 y entre sus 100 medidas hay una de apoyo incondicional a la misma.

Alberto Casero representante del Partido Popular también ha señalado que "su partido siempre ha defendido la caza":

Desde el PP defendemos la caza porque creemos en ella, frente a los que la han convertido en el blanco de sus ataques.

Una de las posturas que más han sorprendido en el debate han sido las del PSOE, con Jesús Manuel Alonso al frente:

Estamos a favor de que los cazadores realicen el control de poblaciones en los Parques Nacionales y que la caza esté presente en las aulas y que también los cazadores cacen de forma controlada el lobo en lugar de hacerlo las guarderías.

Y como no podía ser de otro modo, a escasos días de las Elecciones Generales, no han faltado las acusaciones entre los representantes. VOX ha acusado al PSOE de "no haber recibido al sector de la caza en la sede de Ferraz".

Por otro lado, el PP ha asegurado estar "muy seguro del trabajo realizado a favor de la caza en las últimas décadas".

El PSOE eludió las confrontaciones, con un discurso que tiene poco que ver con la línea oficial del partido en esta materia. Y para terminar, Ciudadanos terminó en un tono conciliador y muy propio de campaña electoral.