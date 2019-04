Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo machacan en su cara al jefe de TV3: "Deje de hacer de comisario político y dimita de una vez"

Son tantas las tropelías y agresiones cometidas por TV3 que han tenido que padecer todos los consumidores no indepes (los que queden), que es inevitable comprender que varios candidatos aprovecharan la ocasión de decirle una vez más a la cara al director de TV3 lo que pensaban de él y de su gestión.

La noche del miércoles TV3 emitió el 'debate decisivo' (sí, la misma coletilla que usó Atresmedia), en este caso con los seis cabezas de lista por Barcelona: Meritxel Batet (PSC), Gabriel Rufián (ERC en representación de Oriol Junqueras), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Laura Borrás (JxC en representación de Jordi Sánchez) y Jaume Asens (En Comú Podem).

En teoría En Comú Podem fue la fuerza más votada en Cataluña las dos últimas elecciones generales, pero todos parecen tener claro que van a perder tal condición (el mismo Asens fue muy criticado por dirigentes de Podemos en Cataluña que lo acusaban de ser un independentista infiltrado) y en líneas generales la mayor intensidad del debate fue entre ERC y PSC, los dos partidos que luchan por la codiciada primera posición.

Pero Cayetana Álvarez de Toledo tenía ganas de marcha y, para empezar, un primer golpe de efecto visual: presentarse de amarillo, el color del que tratan de apropiarse los independentistas y que para la política era uno de los colores de la bandera de España.

Los bufones de TV3 (del tipo Jair Domínguez y compañía) llevan toda la campaña haciendo gracietas bobas de que "los españoles quieren prohibir el amarillo" y similar. Pues Cayetana dejó claro que el amarillo no les pertenece.

Pero el que más iba a recibir era el director de TV3, el independentista Vicent Sanchís, que quiso presentar el debate. Sanchís, que antes de director de TV3 fue tertuliano independentista, vicepresidente del lobby independentista Omnium Cultural y director del diario independentista Avuí, trataba de sonreír mientras Cayetana Álvarez de Toledo decidía no dirigir tanto su trabuco dialéctico contra Rufián o Borrás, sino contra él:

La colleja de Cayetana era sólo el preludio del puñetazo que le iba a llegar al director de TV3 en el turno de Arrimadas, la cabeza de lista de Ciudadanos, cuyo partido es el que más las ha tenido tiestas con la tele pública en prácticamente todos los programas, desde Lidia Heredia a Mónica Terribas, se han visto las caras con los naranjas.

"Usted dirá que no se presenta en ninguna lista, pero yo le he visto en actos políticos de la formación de la Señora Borrás y no descarto que usted aparezca en las listas independentistas. Mientras tanto, si me permite, así no tendrá ni que perder el tiempo en redactarla".