Susanna Griso da bola a un escocidito Rubén Amón que no digiere los palos de Santiago Abascal

Rubén Amón sigue erre que erre con su batalla contra el partido de Santiago Abascal. El columnista de El País volvió a la carga este 25 de abril de 2019 en el programa 'Espejo Público' (Antena 3) para intentar explicar lo inexplicable, que fue el artículo escrito el 14 de abril de 2019 en el diario PRISA donde acusaba a los votantes de Vox de necesitar poco menos que cuatro gin-tonics para decantarse por la formación verde -Rubén Amón no aprende y se despacha en El País otra ronda de insultos gruesos contra Vox-.

Susanna Griso rescataba unas palabras de Abascal en el mitin celebrado la noche del 24 de abril de 2019 en Sevilla y en el que le pegaba una buena estocada a Rubén Amón al hilo de ese artículo en El País -Sopapo de Ruiz-Quintano desde ABC a Rubén Amón por llamar borrachos a los votantes de VOX: "Es un meñique empalmado que va de cosmopolita"-:

Amón respondía que:

El problema del artículo es que no se ha terminado de comprender y creo incluso que no se ha terminado de leer porque yo no he dicho que los votantes de Vox voten con el cuarto gin-tonic. Lo del cuarto gin-tonic es una expresión sociológica que define lo que ocurre en un bar cuando uno empieza a desinhibirse y empieza a sacar al votante de Vox que todos llevamos dentro y que tenemos obviamente adormecido a no ser que surja algún elemento extranatural que lo provoque. Todos tenemos dentro un votante de Vox. La opción es que no salga.