Kiko Rivera humilla y deja con el culo al aire su hermana y Chabelita

Los Pantoja fueron los absolutos protagonistas de la noche del jueves en el estreno de Supervivientes. Si Isabel Pantoja acaparó todas las miradas con su salto en helicóptero y su llegada a la isla, sus hijos sacaron los trapos sucios en plató. El primer cara a cara de los hermanos mostró a un Kiko Rivera muy enfadado plantado frente a una achantada Chabelita: "No es nada que no se pueda solucionar, pero yo sí que estoy enfadado con ella. Dijiste cosas sobre mi mujer que no me han gustado", le dijo, según recoge informalia y comparte Paula Dumas para pd.

Isa Pantoja no era capaz de mirar a su hermano a la cara, que se levantó de su asiento y se plantó frente a ella, pero se defendió como pudo: "Es que Irene dijo una cosa que no me gustó", respondió. Finalmente, acabó claudicando y derrumbándose frente a los reproches de Kiko: "Yo adoro a Irene. Todos nos podemos equivocar, así que si me he equivocado, pido disculpas".

A pesar de todo, los hermanos asistieron al estreno de su madre como supervivientes desde lugares diferentes y muy separados. Finalmente, la presión pudo con Chabelita, que rompió a llorar por la tensión acumulada: "Es que hoy llevo un día... Me levanté a las cuatro de la madrugada, me he examinado del coche para recuperar los puntos del carnet y ahora esto... Me emociona ver a mi madre ahí, aunque cuando le dije que saliera de Cantora no me imaginaba que se iría a Supervivientes", dijo entre lágrimas. Jorge Javier le ofreció ver el gran momento de su madre al lado de su hermano, que recibió a su hermana con un abrazo y un nuevo 'zasca': "Si yo no tengo ningún problema con él", dijo ella al darle un beso. "Uno no, tienes varios", le respondió su hermano.