Asqueroso: Griso se traga con una sonrisa las miserables palabras del candidato independendista y abogado del cobarde Puigdemont

Jaume Alonso-Cuevillas no debería ni participar en una televisión estatal como Antena3, porque si bien ya es suficiente su sola presencia para insultar a los españoles, además sus miserables palabras terminan por ser una auténtica afrenta más o menos del tamaño del golpe de Estado de octubre de 2017. La periodista que saca de quicio al abogado de Puigdemont con una pregunta lapidaria para su cliente: "¿Me lo pregunta en serio?"

Y Susanna Griso, tragando con todo con una sonrisa, sin un ápice de reacción que defienda a los espectadores de semejante insulto: asqueroso.

Fue en 'Espejo Público' este 26 de abril de 2019 cuando este señor, Alonso-Cuevillas, abogado del cobarde y fugado Puigdemont y candidato al Congreso por Girona de JuntsxCat (al que entrará y cuyo sueldo pagaremos todos los españoles), se paseó bien a gusto a decir todo tipo de barrabasadas cargadas de chulería, ante la pasividad de la entrevistadora.

Voy a llegar al Congreso seguro y nuestro papel va a ser el de intentar desbloquear la situación: España debe entender que si no se soluciona el conflicto con Cataluña tiene un problema muy grave. Nos mantenemos fieles al mandato del 1-O y no haremos ningún tipo de acuerdo ni investidura que no pase por ningún reconocimiento explícito al derecho a la autodeterminación.

Yo les pediré que respiren hondo, porque entiendo que les costará que entren en eso con los medios y la opinión pública en España donde Cataluña es el enemigo a batir y Puigdemont el diablo, pero lo tendrán que entender con calma.