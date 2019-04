La vomitona de Losada en la golpista TV3 sobre Rivera: "Los políticos deben alejarse del alcohol, las drogas y asesores"

Están de los nervios en TV3. La incertidumbre ante lo que puede salir de las urnas el próximo 28 de abril de 2019 tiene a la televisión golpista tratando de infundir todo el miedo posible ante un posible pacto de las tres derechas o, como les gusta acuñar, el 'trifachito'. Y si es necesario, recurren al nacionalista-podemita de Antón Losada para que vomite a base de bien -Brutal falta de respeto a Cayetana Álvarez de Toledo tras su visita a TV3: desde los memes por su jersey a los insultos de Pilar Rahola-.

Todo el talento que pudiera tener 'Polonia' en su larga existencia queda destrozado por el insufrible victimismo independentista que arrastran sus gags. En más de 10 años ni un triste gag en el que se parodia a independentistas molestando, maltratando o increpando a un catalán no-independentista.

Eso nunca, porque para TV3 eso no existe, y en cambio, hasta 5 gags en la última edición de este jueves para presentar a independentistas como víctimas de malvados españoles racistas: Jordi Sánchez parodiado en una prisión en la que era torturado por racistas españoles que le obligaban a rodearse de símbolos patrios para humillarle u otro contra Inés Arrimadas en las que la presentaban como una provocadora cuyo único deseo era provocar a indepes para que le abuchearan. Por no hablar de que en su gag del 'debate' entre los cuatro candidatos se resumía en que el moderador les preguntaba a Albert Rivera y a Pablo Casado por 'Cataluña' y ambos decían inmediatamente "¡Puta!"

Sí, hasta Albert Rivera que es catalán sale caracterizado por su imitador en TV3 diciendo "Puta Cataluña". TV3 ha decidido que el catalán Rivera odia a Cataluña, ya lo han hecho antes con el catalán Josep Borrell o con la catalana Susanna Griso. Todo catalán que no es indepe, para los de TV3 odia a Cataluña y repite cosas como "Puta Cataluña". No son bromas inocentes, la intencionalidad es clara (y repugnante). Si su humor está al servicio del independentismo victimista, que lo hagan en El Punt Avuí Televisión, o en los videoblogs de Vilaweb, será igual de repugnante, pero al menos no en la televisión que pagan todos los catalanes, incluyendo los que se puedan sentir identificados con Borrell, Griso o Albert Rivera

'Polonia' también emitió un gag musical en el que Albert Rivera, Santiago Abascal y Pablo Casado cantaban contentos que ya llegaban y se autodefinían ellos mismos como 'el tri-fachito para salvar la unidad'. Y en el momento en que cantaban "sabemos muy bien como frenarlos', Santi Abascal sacaba una pistola mientras los tres cantaban "¡ni un indepe va a quedar!". Luego Albert Rivera pegaba una patada a una pantalla de televisión para impedir que una mujer viera TV3, Pablo Casado mostraba las esposas a un pacífico CDR (en TV3, los CDR siempre son pacíficos) y Abascal pegaba tiros al aire como un loco. Un hombre caracterizado como Don Pelayo, vestido de medieval comentaba al verles "se siente uno moderno a su lado". (Un gag muy similar a los ya emitidos por ‘Polonia' en la que Franco miraba al PP de Rajoy y comentaba que ‘se pasan de fachas').

Naturalmente en toda la campaña no ha habido ni un solo gag parodiando a una Cayetana Álvarez de Toledo a la que los indepes no dejaban hablar de la universidad o un Alejandro Fernández al que le asaltaban su casa o le destrozaban el coche. Eso es TV3: enseñar un mundo donde los únicos radicales son los no-nacionalistas.

'Está Passant'

La palabra 'tri-fachito' no sólo se oyó en 'Polonia', unas horas antes en 'Está Passant', sus presentaores Toni Soler y Jair Domínguez, hacían ya una referencia al tema

"Las encuestas dicen que va ganar el PSOE. Yo no sé lo que va a pasar. Pero si se diera el caso que tuviera mayoría el tri-fachito, este podría ser nuestro último programa".

Comentario inmediatamente recibido por el público con un ‘ooooh....').

El victimismo es de todo el independentismo, sea político o mediático. Más adelante Toni Soler comentó "podría ser peor, podría ser director de TV3", en referencia lo mal que lo pasó Vicent Sanchís en el debate a cinco de TV3.

'Tot es Mou'

También en 'Tot es Mou' se advirtió contra el tri-fachito, aunque en esta ocasión se uso la analogía de comparar los partidos con elementos (el PSOE la rosa, el PP el agua, Ciudadanos la naranja, Podemos la berenjena y Vox el brécol). Antón Losada advirtió con sorna que 'a los niños no les gustaba nada el brécol'

Pero lo que más quería hacer Losada era hablar de los debates para elogiar a su admirado Pablo Iglesias y criticar a todos los demás tanto en el debate de TV3, como en el de Atresmedia:

Forma parte de las muchas innovaciones que Inés Arrimadas y Cayetana Sísísí Álvarez de Toledo han incorporado a esta campaña y que sin duda pasarán a la historia del absurdo y del márketing político. Albert Rivera es un ejemplo de hasta qué punto es conveniente que los candidatos se mantengan alejados, por este orden, del alcohol, de las drogas y de los asesores. Creen que acuden a un show de televisión y creen que deben comportarse como los tertulianos de ‘Sálvame' y se olvidan de que la gente quiere ver a líderes políticos a hablar de políticos, por eso Pablo Iglesias ganó con tanta claridad el segundo debate. (...) Sacar cartas dirigidas al moderador, o marcos de cuadros comprados en los chinos (...) gestos profundamente antidemocráticos.

La trampa de Mónica Terribas

La independentista mediática por antonomasia, Mónica Terribas, por su parte, realizaba su propia artimaña para hacer un alegato independentista desde la radio de TV3, Catalunya Radio. Al leer al inicio de su programa, unos fragmentos de un artículo que Ramón Barnils publicó en la publicación nacionalista catalana El Temps en 1996, junsto cuando se iba a producir el triunfo del PP de Aznar, Barnils equiparaba los guiños de aquel Aznar que se ofrecía a ser comprensivo con las reivindicaciones del nacionalismo catalán, con las actuaciones, para él decepcionantes de Cambó y Azaña

"Aunque la mona se vista de seda, mona se queda", venía a decir, recordando - como leía Terribas - que "por encima de los cadáveres de Cambó y de Azaña se han producido la independencia de una decena de naciones dentro de la intocable Europa", palabras leídas por Terribas en su portada y con toda la intencionalidad del mundo.

No se negará que los de TV3 se entregan a la causa.