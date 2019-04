¿Ataque soterrado de Karlos Arguiñano contra Vox?: "El domingo a votar, no vaya a ser que se nos cuelen"

No da puntada sin hilo. Karlos Arguiñano despidió su programa del viernes 26 de abril de 2019, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' (Antena 3) con un intrigante mensaje -Karlos Arguiñano monta un buen incendio en su cocina con un soberano 'desprecio' a la radio de Atresmedia-:

El domingo tenéis elecciones, bueno tenemos elecciones. Id a votar, no vaya a ser que se nos cuelen.

¿A quién se refería el dicharachero chef guipuzcoano con esta diatriba justo antes de irse de fin de semana?

No sería descartable que su pensamiento se hubiese dirigido directamente contra Vox porque, básicamente, la frase "no vaya a ser que se nos cuelen" tiene toda la pinta de estar referida a la formación de Santiago Abascal que es la única de las cinco organizaciones políticas nacionales que aún no tiene representación en el Congreso de los Diputados.

Como siempre, Arguiñano dejando su peculiar impronta en los fogones, en sus chistes y en sus aceradas reflexiones finales antes de despedir cada programa.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72