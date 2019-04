Abascal a Ana Rosa sobre los medios de comunicación: “Hemos minusvalorado su capacidad de conformar la opinión pública"

El lider de VOX ha confesado sus errores y confirmado sus aciertos con total serenidad. Santiago Abascal ha dado a Ana Rosa Quintana este lunes su primera entrevista después de la irrupción de VOX en el Congreso de los Diputados tras las Elecciones Generales con 24 escaños. Un resultado al que su líder ha considerado como una "gran gesta" pese a que las expectativas en las últimas semanas apuntaban a un resultado mucho mejor, según recoge ecoteuve y comparte Paula Dumas para pd.

Uno de los temas que la presentadora de Telecinco ha puesto sobre la mesa es la política que ha tenido la formación de extrema derecha que ha tenido con los medios de comunicación, mucho más favorable a difundir sus ideas a través de redes sociales. Y, pese a denunciar que "ha sido manipulado y distorsionado", Abascal ha reconocido que su mensaje ha podido calar menos y, que por ello, podrían rectificar sea con "más presencia o de otra manera". Así se ha desarrollado la charla.

"Ustedes han sido muy selectivos con los medios de comunicación no acudiendo a determinados medios, e incluso, no dejando entrar a medios en sus mitines. ¿Eso ha sido un error? Porque han tenido menos presencia en televisiones, etc", ha dicho Ana Rosa.