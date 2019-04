Lo que se nos viene encima: Ferreras y Carmen Calvo, amiguetes de feliz resaca en la tele del régimen

Hubo una época en la que en laSexta le ponían muy buenos ojitos a los podemitas, se beneficiaban de ellos y crecían juntos, mientras que la relación del matrimonio Ferreras-Pastor con Pedro Sánchez era más bien nefasta. ¿Te acuerdas Ferreras cuando llamabas 'cobarde sin credibilidad' a Pedro Sánchez?

Pero todo esto ha cambiado en estos comicios del 28-A, en cuya campaña Pablo Iglesias se abalanzó a por Ferreras como un perro rabioso y que ha culminado con un éxito rotundo del PSOE para emoción desmedida del director de laSexta. Un exultante Ferreras simula en laSexta estar preocupado por el batacazo del PP: "¡VOX ha triturado a la derecha!"

Este 29 de abril de 2019, día de resaca después de la celebración, Ferreras y Carmen Calvo tuvieron una charla de lo más amistosa, casi edulcorada y cero informativa, que da buena cuenta de lo que se nos viene encima con los periodistas de laSexta y en general esta tele del régimen:

Ferreras: ¿Van a pactar con Ciudadanos?

Carmen Calvo: El Presidente lo dijo ayer, la democracia española pide que dejemos de levantarnos estos vetos infranqueables. Los ciudadanos nos colocan ahí para trabajar y para que algunas cosas incluso estén por encima de nuestras legítimas luchas partidarias. A ver si todos son capaces de sentarse para llegar a acuerdos...

Ferreras: ¿Usted querrá repetir como Vicepresidenta, verdad? ¿Le ha dicho algo ya el Presidente?

Carmen Calvo: [Se ríe]. Yo he cubierto dos años verdaderamente apasionantes, ¡quién me lo iba a decir! Yo estaba en la universidad dando clase en una vida muy sencilla y la vida me tenía deparada esto. Yo he estado encantada de hacerlo, pero ya tengo vida política más que suficiente para estar satisfecha con lo que he vivido. Estoy a la disposición de mi Presidente. La vida política española ha cambiado con algunas decisiones que hemos tomado nosotros con mucha valentía, ya contramano casi de lo que está en Europa.

Ferreras: Esa camiseta que llevaba ayer, ¿estaba bien estudiado, eh? Le voy a contar un secreto, María Llapart me decía en las últimas horas que veía a Carmen Calvo de presidenta del Congreso y sucesora de Ana Pastor.

Carmen Calvo: [Se ríe]. La camiseta la tengo desde hace tiempo. Sonará raro pero soy menos premeditada de lo que parece, pero estaba buscando una camiseta blanca. Pero luego pensé que era un buen mensaje, está muy bien, soy muy feminista y el feminismo es un gran actor político en cualquier lugar del mundo.

Ferreras: Carmen Calvo, el mensaje era perfecto para esa noche. Hay que recordar que este año, once años después , y este no es un año cualquiera para el PSOE, quizás mucha gente no lo sabe pero es un año muy especial para un viejo Partido Socialista que cumple 140 años de historia. Gracias y felicidades.