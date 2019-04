Isabel Pantoja deja con el culo al aire a Carlos Lozano: "¿Quién te crees que eres?"

Isabel Pantoja ha ido a Supervivientes para serprotagonista y ganar. "Dos no discuten si uno no quiere", dijo Isabel Pantoja en sus primeras horas de convivencia en Supervivientes 2019. Pero la tonadillera ya ha vivido su primer gran enfrentamiento en la isla, según recoge ecoteuve y comparte Paula Dumas en pd.

Isabel Pantoja se ha enzarzado duramente con Carlos Lozano, que se ha quejado de la actitud pasota de la artista y de Chelo García Cortés que, según el presentador, está a las órdenes de su ex amiga.

Isabel Pantoja a Carlos Lozano: "No vales ni un duro"

"¿Pero quién te crees que eres tú?", estalló Isabel Pantoja. "No vales ni un duro", acertó a decir en plena trifulca con Carlos Lozano.

"Llevamos tres días que no te aguanto", espetó el presentador. "Es horroroso, no tenéis ganas de nada". Lejos de quedarse callada, Chelo García Cortés salió en defensa de Isabel y en suya propia. "Estás inaguantable desde que has llegado".

