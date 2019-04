Isabel Pantoja “le sube el dedo” a Mónica Hoyos: "¿Buscas una nueva Miriam?"

Lo mismo que con Carlos Lozano, la Pantoja está guerrera en la isla. Isabel Pantoja está siendo la gran protagonista de los primeros días en la isla de Supervivientes. Si creía que el comienzo de la edición iba a ser un camino tranquilo para ella, se equivocaba. Carlos Lozano y la ex de éste, Mónica Hoyos, no se lo están poniendo fácil, según recoge ecoteuve y comparet Paula Dumas para pd.

Isabel Pantoja ha tenido un primer encontronazo con Carlos Lozano, que le ha reprochado su actitud y la de Chelo García Cortés. La tonadillera no se calló: "¿Quién te crees que eres?", dijo Isabel Pantoja.

Pero ahí no quedó la cosa. Mónica Hoyos también se ha declarado como una de las primeras enemigas de la cantante y no tuvo problema en encararse con la artista.

"Soy una mujer y soy una persona que mantiene mi casa. Si eres tan amable, ¡me respetas!", dijo la peruana. "¡Yo también mantengo mi casa desde los 13 años así que también me respetas!", contestó Isabel Pantoja.

"Me has llamado aliada y ex", replicó Mónica. "Yo no he tenido nada que ver ahora mismo", dijo la colaboradora sobre la discusión que acaba de tener Isabel con Carlos.

Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "¿Buscas una nueva Miriam?"