Así fue la radical medida que tomó Pablo Motos para acabar con sus complejos

Pablo Motos ya no tiene ningún complejo que esconder o disimular. El presentador de ‘El Hormiguero' volvió a dejar sin palabras a los espectadores con una confesión en su programa. Y es que Pablo Motos aprovechó su entrevista a Blanca Suárez y Macarena García del jueves pasado para revelar su mayor complejo de su adolescencia, por la cual ha asegurado que estaba tremendamente acomplejado, según recoge sq y comparte Paula Dumas para pd.

El presentador confesó que las pecas fueron un importante complejo durante su juventud, tanto que intentaba combatirlas de una manera bastante agresiva:

«De pequeño tenía muchas más pecas que ahora. Cada día de mi vida me levantaba con la idea de encontrar algo para quitármelas. Llegué a rascarme con lija la cara y no quedó bien la cosa. Mi madre me dijo: ‘¿eres tonto?'», relató Pablo Motos en su programa, mientras charlaba sobre los complejos con las dos actrices.