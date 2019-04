Euforia y cachondeo en TV3 por los resultados electorales: "¡España está bastante roja y bastante rota!"

"¡El periodismo de TV3 se ha impuesto de forma clarísima!", comentaba Jaume Roures desde la radio de TV3, Catalunya Radio, a Mónica Terribas. Se refería al triunfo de audiencia del especial electoral de TV3, pero visto la euforia de los comunicadores de la corpo, bien podría parecer que la ‘corpo' independentista catalana se incluía entre los ganadores. "¡No pasarán! Se decía, ¡y no pasaron!", comenzaba Terribas en su programa matutino.--Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo machacan en su cara al jefe de TV3: "Deje de hacer de comisario político y dimita de una vez"--

La ‘ecuanimidad' de TV3 el lunes pos-telectoral: Vox no, pero Front República sí.

Por ‘Els Matins' de Lidia Heredia en TV3 iban pasando los cabezas de lista de los partidos por Barcelona para valorar sus resultados: Gabriel Rufián por ERC, Meritxell Batet por PSC, Laura Borrás por los Puigdemonianos, Inés Arrimadas por Ciudadanos y Jaume Asens por Podemos (En Comú Podem).--Inés Arrimadas exige la dimisión al director 'indepe' de TV3 en el mismo debate que él modera--

Pero, extrañamente, por ahí no apareció Ignacio Garriga, el diputado electo de Vox, a pesar del mérito que supone para Vox haber logrado un escaño en un territorio donde se ha presentado a su partido como un grupo terrorista.

Tampoco estuvo Cayetana Álvarez de Toledo, aunque su caso se entiende, dado que el PP ha prohibido valoraciones hasta que empiece su terapia de grupo en el comité. Ninguno de los programas políticos de la cadena, ni ‘Els Matins', ni ‘Més 324', ni ‘Tot es Mou' contaron con el único partido nuevo que ha entrado en el Congreso por Barcelona.

Lo que evidenció el sectarismo más descarado de TV3 es que ‘Tot es Mou', en cambio, si incluyó en su círculo de entrevistas a cabezas de lista por Barcelona a Albano Dante Fachín, cabeza de lista de un residual partido, Front República, escisión de la CUP cuyo cabeza de lista es un tertuliano habitual de la casa y, a pesar de que tuvo menos votos que Vox y se quedó sin escaño, ahí que tuvo su hueco para desfogarse y valorar los resultados de su, de momento, irrelevante partido.-Acoso independentista al ingenioso espectador que coló la bandera de España en TV3--

Pilar Rahola: "Los votantes de Ciudadanos odian a Cataluña más que nada"

TV3 se unía al movimiento ‘con Rivera, no', para tratar de evitar que dependa el PSOE de Ciudadanos y prefiere que dependa de sus amigos indepes. Jaume Roures, en línea que la línea pesimista de Podemos, advertía que todos los poderes malosos de Mordor iban a presionar a PSOE y Ciudadanos para ese pacto desde Catalunya Radio:

Pero la cometió la mayor fechoría dialéctica es la inefable Pilar Rahola, que deslizó una idea que, en TV3, se escucha con frecuencia contra todo catalán no independentista, que odia a Cataluña. Ya es raro que una hooligan como Rahola tenga la sección propia ‘Hola, Rahola' incrustada dentro del programa de Helena García Melero en una tele pública, y se dedique a burlarse de unas opciones políticas, para respaldar a otras.

Pero qué suelte como quien no quiere la cosa un ataque a todos los votantes, es ya un exceso un tanto impresentable:

García Melero - Tú eras de las pocas que tenía claro que las derechas no sumarían.



Pilar Rahola - Era una gran Fake News (...) Yo no sé si estas Fake News eran producto de la extrema derecha europea y sus redes y ser autocomplacencia o eran del PSOE para movilizar a al electorado de izquierda a su favor. Fuera como fuera yo percibía que aquello no iba a ocurrir. Había muchos síntomas para entenderlo.

Pilar Rahola aseguró que la derrota era de Aznar en la línea de ElDiario.es o ElPlural.com.



Pilar Rahola - Hay una perdedora colateral que era Susana Díaz y un gran derrotado que es Aznar. Porque Aznar era el padre de familia de la operación ‘salvemos a España'. Un señor con su bigote (...) ‘155', Aznar es el hombre que crea el fenómeno Casado. (...) Aznar va a conseguir que los compromisarios del PP le dieran la razón, pero no los votantes. Aznar es el que dice que "Rivera es de los nuestros", "es el sobrino". Y estaba encantado con los chicos rebeldes de Vox. Este es el hombre que ha perdido.

Rahola pareció disfrutar burlándose de Cayetana Álvarez de Toledo y evitó citar a Ignacio Garriga, cuyos votantes son tanto o más catalanes que Rahola.

Pilar Rahola - Y en Argentina han tenido un efecto muy divertido (hace gestos imitándola, como pija) "Doooña... Caaaayettaaana". Por favor, doña Cayetana. ¿Pero qué pasó? ¡Ella que venía con ese aire de imperio, de gobernadora de las Indias aquí, a Cataluña, que ni catalán ni historias, y que quería echar a Vicent Sanchís fuera y no sé qué. Estas maneras de actuar, yo me pregunto. En Cataluña hay mucha gente que votaría al PP, una opción españolista y conservadora, miles de votos. ¿Por qué no han comprado a la Cayetana? Porque es tan desagradable, tan soberbia y tan maleducada y menospreciativa, que ni la gente españolista y conservadora la ha comprado. (...)