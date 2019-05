Risto y Monedero, 'a mamporros' en Cuatro: "¡A mí no se me llama mentiroso!"

Lo de Risto Mejide y Juan Carlos Monedero pareció durante algunos días que iba en serio, pero al final todo se reduce al show, especialmente por el lado del presentador de 'Todo es mentira' de Cuatro. Risto Mejide deja con el culo al aire a Monedero: "Ten la decencia..."

En la última semana el fundador podemita, siempre polémico y con ganas de llamar la atención, le aseguró a un reportero de Cuatro que Risto mentía y que le llamaran cuando dejaran de hacer ese programa de telebasura (Cristina Seguí apalea a Monedero describiéndole como "gentuza y groupie de ETA" y Carme Chaparro se pone histérica).

En eso le tenemos que dar la razón al podemita, por mucha urticaria que nos salga...

De modo que Risto este 30 de abril de 2019 quiso responder a los recaditos de Monedero, que tiene una inquina particular hacia el programa desde que en una ocasión interviniera con jaleo con Marta Flich. Mejide y sus secuaces le tienden una trampa al avinagrado Monedero y este saca su peor cara: "Me voy, esto es una basura".

Risto se vino arriba, como acostumbra: "Monedero dice que le llame, ¡pues marcad su teléfono!" El podemita no respondió y Mejide terminó de sacar toda su chulería:

A mí no se me llama mentiroso y se va uno de rositas... ¡Te voy a llamar todos los días! Yo no tengo nada contra ti ni contra nadie, pero sí estoy en contra de la mentira.