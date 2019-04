laSexta sigue de celebración y Sardá ya no puede ponerse más chulo: tira de prepotencia contra Ciudadanos, PP y VOX

En la izquierda española están encantados con los resultados del 28-A, y no es para menos, aunque deberían andarse con ojo ante lo que les puede venir.

Pero no solo es que se piensen que tienen alguna suerte de mayoría absoluta -que no es el caso-, sino que además no paran de sacar pecho. Tanto socialistas de primera línea como voceros al servicio de la causa. Es el caso de Xavier Sardá, tertuliano estrella de Ferreras en laSexta, que no se esconde a la hora de festejar el éxito de Sánchez, y en esta ocasión yendo incluso un paso más allá. Los lamentos del tibio Sardá por el sambenito que le cuelgan en Cataluña: "Para muchos radicales soy un mierda".



Este 30 de abril de 2019, el ex de 'Crónicas Marcianas' se vino muy arriba cargando contra Ciudadanos, PP y VOX, que le hacen mucha risa ahora a Sardá:

Yo lo que digo es que el señor Rivera ha hecho una campaña muy inquieta, intensa, culpabilizando de Sánchez de todos los males de Europa. Quiere decir que también Rivera ha movilizado a la izquierda. Hay que ser honestos, y aquellos que tenemos veleidades de izquierda, tenemos que agradecer a Rivera, a Casado y a VOX, los servicios prestados. Han movilizado a un país culpando de todos los males e insultando y llamando mentiroso a un Presidente del Gobierno en unas campañas en las que han perdido el partido y además han jugado mal. Es absolutamente digno de ser agradecidos: gracias porque los progresistas nos hemos movilizado todos ante vuestros exabruptos y vuestras campañas sin nada más que el insulto.

.