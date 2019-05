Puñalada de Lucía Bosé a Miguel: «Si volviera a casarme no tendría hijos»

¿Para qué irse por las ramas o andarse con tonterías?, las cosas claras, muy claras. Hace dos semanas, Lucía Bosé fue absuelta del delito de apropiación indebida de un dibujo de Pablo Picasso fechado el 16 de febrero de 1963, que vendió en 2008 a través de la casa Christie's de Londres por 198.607 euros. En el reverso de la obra, que se llamaba «La chumbera», se podía leer «Para Reme», en referencia a la tata, la empleada doméstica de la familia Bosé, quien murió en 1999. Quienes acusaban a la madre de Miguel Bosé eran las sobrinas de la tata -Remedios y María Pilar Plata- quienes el pasado 7 de marzo sentaron a la matriarca de los Bosé, de 88 años, en el banquillo para una vista donde se discutió si la propiedad de la obra era de Reme o de Lucía Bosé, según recoge ABC y comparte Paula Dumas para pd.

Anoche, la matriarca se sentó en el sillón de «Sábado Deluxe» para hablar unica y exclusivamente de su persona - evitando así las preguntas incómodas sobre su hijo-. «Yo soy Lucía Bosé, de la madre de Miguel Bosé olvidaos, estoy aquí para hablar de mi», dejó claro desde el primer momento. Lo único que dijo fue que estuvo «años sin hablar con Miguel, pero hace mucho tiempo». Aunque ya no recuerda el motivo de la disputa, lo que sí tiene claro es que «si me casara ahora no haría ni un hijo» por la responsabilidad que conlleva. Se considera una mujer muy liberal y siempre ha dado absoluta libertad a sus hijos, por lo que «no acepto que me den consejos, ni yo a ellos».

A sus 88 años, aseguró que «ahora me divierto con mis mariconadas, las pegatinas, leer... Leyendo soy feliz» y confesó sentirse «una mujer bastante fría, cero cariñosa». Aunque hubo un momento emotivo en el que recordóa su sobrina Bimba: «Ella era la persona más dulce, simpática... tengo muchos recuerdos bonitos con ella», dijo.