María Rey se pone 'digna' y se levanta contra Tertsch y Reverte por corregirle su histórico patinazo

No pide perdón y encima se pone más chula que un ocho. María Rey, después de su mítica metedura durante la retransmisión del especial en Telemadrid con motivo de los actos del 2 de mayo de 2019, donde llegó a soltar la 'perla' de que se conmemoraba el "levantamiento del pueblo de Madrid contra Franco", no solo no se disculpa, sino que encima se permite la licencia de criticar la postura de periodistas, escritores e historiadores que la han puesto fina en redes sociales -¡Cágate lorito!: La obsesión hace a Telemadrid anunciar que el 2 de Mayo fue un levantamiento popular contra Franco-.

Así, acreditados profesionales como Arturo Pérez-Reverte, Marisa de la Cruz o Hermann Tertsch criticaban a la presentadora por su tremebunda metedura de pata:

Las Navas de Tolosa fue gran gesta antifranquista aunque Franco ya nunca se repondría del golpe de las heroicas brigadas internacionales en Lepanto. Cronista de aquello fue Campo Vidal a quien Anibal, comunista y por muy tanto demócrata le recomendó a Maria Rey para Telemadrid. https://t.co/tMdmB6fgMo — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 2 de mayo de 2019

Campo Vidal hace el doble juego como periodista y organizador de saraos políticos desde la primera gesta de Franco entre Hastings y Villalar, la saben, con Yagüe. La Rey y él son tan antifranquistas que Franco les tiene gato, para torturarlos se les aparece los viernes, en tanga. https://t.co/qe4onvhcZh — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 2 de mayo de 2019

Yo tengo todo respeto del mundo a todas las mujeres sin excepción, se equivoquen o no, sean analfabetas o no, sean del partido que sean. Pero no nos obliguen a confundir respetar con mentir o aplaudir mentiras. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 2 de mayo de 2019

Campo Vidal otorgó el premio" talento" del DG de Telemadrid, lo mismo se refería al talento para hundir la tele. Al poco ese DG contrató a María Rey, la mujer de Campo Vidal.https://t.co/jp61k4Pce8 — Marisa de la Cruz (@MarisadlCruz) 2 de mayo de 2019

Este país está enfermo de sí mismo, y acabaremos contagiándonos todos.https://t.co/ESe1y3wJFk — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de mayo de 2019

Rey se puso sumamente chula:

¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Si, estamos enfermos. https://t.co/kcv144Ol0e — maria rey (@maria_rey) 2 de mayo de 2019

Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo pero no por falta de conocimiento si no por torpeza pero, ¿de verdad que no merezco tú respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma? https://t.co/AruMnpd31h — maria rey (@maria_rey) 2 de mayo de 2019

La retransmisiones largas y sin guión tienes riesgos, se cometen errores, yo asumo el mío pero no es más que un lapsus, me he pasado la mañana hablando de los héroes del 2 de Mayo de 1808. Deberia tener el mismo valor que la corrección que hice cuando me lo advirtieron https://t.co/gu1iybiVM4 — maria rey (@maria_rey) 2 de mayo de 2019

Pues yo ni me he dado cuenta mientras decía semejante barbaridad, es lo que tienen los lapsus. No hay intención. Descansada no, jodida xon el linchamiento posterior https://t.co/NKtzSJkLkt — maria rey (@maria_rey) 2 de mayo de 2019

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72