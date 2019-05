Angelica Rubio, la exjefa de prensa de ZP, insinúa que Inda se 'chuta' y el periodista estalla como nunca

Hay frases y expresiones que las carga el diablo y si no que se lo digan a Angélica Rubio que, tratando de hacer una aparente gracieta, acabó insinuando algo grave sobre ciertos 'hábitos alimenticios' del periodista Eduardo Inda durante el debate político en 'laSexta Noche' del 4 de mayo de 2019 -Pablo Iglesias insulta a Inda y a Atresmedia ante un temeroso Iñaki López incapaz de saltarle a la yugular-.

Todo el lío comenzaba cuando Rubio reinterpretaba o malinterpretaba unas palabras del director de Okdiario sobre Pedro Sánchez -El terror que tiene la gritona Angélica Rubio a que la España constitucional salga a la calle el domingo-:

Inda saltaba reclamando esa tecnología tan moderna que hay ahora para la revisión de las jugadas polémicas en el fútbol -Eduardo Inda incendia laSexta rebatiendo las graves insinuaciones que le hace Iñaki López sobre el 'caso Villarejo'-.

¡El VAR, el VAR! ¡Es que yo no he dicho eso! He dicho que Pedro Sánchez es Maquiavelo. Eso no es ser estadista, ¿o sí?