Un lamentable Jordi Évole saca la cara por Zapatero y echa la culpa a la oposición a Maduro del caos en Venezuela

Jordi Évole siempre se ha caracterizado por ser un personaje con un fino olfato para elegir sus causas y, en temas especialmente controvertidos en los que la progresía queda retratada, el presentador de laSexta se pone en modo ambiguo y saca el paraguas para no mojarse -La cara de luto que se les queda a Otegi, Maduro e Iglesias: Jordi Évole da la espantada de 'Salvados'-.

El 4 de mayo de 2019 era entrevistado en 'laSexta Noche' para hacer un extenso repaso de sus once años al frente de 'Salvados', programa que deja ahora para embarcarse en otros proyectos. Uno de los puntos que se tocó fue Venezuela y la situación en la que se encuentra el país dirigido dictatorial y tiránicamente por Nicolás Maduro, que además fue entrevistado por Évole en dos ocasiones -Jordi Évole no se cree lo que cuentan los medios sobre Venezuela y viaja a Caracas con la misión de darle otra 'chance' al dictador Maduro-.

Pues bien, atentos a la reacción del de 'Salvados' cuando le preguntan por el drama que se está viviendo en Venezuela. La respuesta no tiene desperdicio -Évole 'olvida' preguntarle al sátrapa Maduro por los secuestrados y torturados en La Tumba y El Helicoide-:

Lo veo con mucha preocupación sobre todo porque me da la sensación de que a nivel internacional preocupa poco la gente de Venezuela. Venezuela es una pieza de un tablero y veo a mucha gente como muy interesada por Venezuela, pero no sé si tanto por su gente. No sé si hay un interés real porque lo que puede pasar en Venezuela puede ser un desastre con muertes...

Añadía el siempre 'avispado' presentador de laSexta -Así interrumpió Jorge Rodríguez la entrevista de Maduro con Jordi Évole-:

Yo no he hablado con muchos militares allí, pero sí con gente de la calle y te puedo garantizar que no tiene gana, ninguna gana de guerra. El problema es que en las guerras toda esa gente no decide. Deciden los de arriba y a veces hasta los de otros países. A mí este tipo de injerencias en otros países no me parece que sea la manera más constructiva de solucionar un problema. Había una frase de Pepe Mujica que decía que "cada vez que oigo esto de va a intervenir la comunidad internacional, pienso, no, la comunidad internacional no". Es verdad que hay momentos en que es necesario que esa comunidad internacional intervenga.