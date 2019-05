¡Agárrense! El gurú podemita le mete un fastuoso golpe bajo a Iglesias para que haga caso de Sánchez

Jorge Verstrynge, el profesor universitario, gurú podemita y ex secretario general de Alianza Popular, es muy divertido de ver en sus análisis para Al Rojo Vivo de laSexta. A Verstrynge le da vueltas la cabeza y ya no sabe ni con quién va: "Vox lleva el baile y marca la agenda".

Y no defraudó este 6 de mayo de 2019 cuando Antonio García Ferreras le llamó para que diera su opinión sobre las posibilidades de pactos y formación de Gobierno que se viene en estas fechas... El 'efecto Cayetana' ha fascinado hasta a Jorge Verstrynge, que se le cae la baba con la del PP.

Lo que no cabía esperar era un fastuoso golpe bajo del político retirado a su líder de corriente comunista, Pablo Iglesias, en virtud de Pedro Sánchez y de cara a un ejecutivo en solitario del PSOE...

Lo que Pablo no puede hacer es después de haberse llevado por delante al señor Rajoy junto a Sánchez, no puede negarle ahora al que encabeza la investidura. Si no, sería el hombre del maletín, que dispara en todas las direcciones. La gente no entendería que por una cuestión de garantías de puestos que Podemos diese un bandazo de ese calibre. Hay que aplicar la lógica hasta el final.

¿Entonces qué es lo que tiene que hacer el PSOE ahora? Pues echarle una mano al PP para mayorías a la carta, ¡y se ha terminado! Y si a Podemos eso le molesta, ¡pues haber sacado más votos!

Yo ahora veo más un Gobierno del PSOE en solitario y con apoyos parlamentarios de Podemos. Si fuera Pedro Sánchez optaría por la famosa situación de mayoría variable y si fuera Pablo no echaría a Pedro Sánchez del poder.