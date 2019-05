Mejide y Carme Chaparro no se soportan: la presentadora abronca al publicista por tratar mal a Monedero

Momento tenso el que se vivió el lunes 6 de mayo de 2019. Estaba terminando ‘Todo es mentira' en Cuatro cuando Risto Mejide hizo una conexión con el programa que iba a emitirse a continuación, ‘Cuatro al día' para intentar hablar con Juan Carlos Monedero, con el que no mantiene buena relación.



Risto había invitado a una banda de Tuna para ‘recibir' a Monedero, quien lleva semanas sin querer participar en ‘Todo es Mentira', pero desde ‘Cuatro al día', la presentadora, Carme Chaparro, le paró los pies a su compañero.



"Risto, estáis cada día con este tema. Voy a preguntarle a Juan Carlos a ver si quiere contestar pero él, como colaborador de este programa, tiene mi apoyo total y el del programa. El tiene la última palabra, si el día que no, esa tuna no entra por esa puerta."

Monedero se negó y Risto enfureció: "Ese colaborador tuyo, aparte de decir que mentimos, ha llamado basura a este programa."



Al final, la tuna no entró en el plató de ‘Cuatro al día' y Risto se quedó sin hablar con Monedero.