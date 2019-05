Alarma en Mediaset: Risto Mejide, arruinado, ahora se pelea con Carme Chaparro

El bocazas publicista y prepotente Risto Mejide cumple este miércoles 8 de mayo cinco meses en antena con su programa en Cuatro Todo es mentira. Los índices de audiencia, pese al esfuerzo de promoción que ha realizado Mediaset, son absolutamente ridículos.

El programa, ya con varios meses de rodaje y antena, siempre ha estado por debajo de la ya de por si catastrófica media de Cuatro. El dato es éste, contando hasta el 7 de mayo: Todo es mentira (3,5%) desde su estreno es inferior a la media de la cadena en este mismo período (4,6% de Lunes a Viernes, 5% contando también los fines de semana).

El programa de Mejide es un fracaso sin discusión alguna pero no es el único quebradero de cabeza para los de Mediaset: las continuas provocaciones del publicista, le han enfrentado prácticamente a todos los medios de comunicación (prensa escrita y televisión) y está perjudicando seriamente a la imagen de Cuatro, ya conocida como la tele de chufla de Paolo Vasile.

Así, Todo es mentira mantiene sucesivas y permanentes guerras contra Eduardo Inda, Arcadi Espada, Javier Negre, Antonio García Ferreras, Luis María Ansón, el torero Miguel Abellán, el presidente de VOX, Santiago Abascal, el ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero e incluso contra Periodista Digital...

Pero la total y absoluta falta de escrúpulos de Risto Mejide ha ido más allá: no le basta con arremeter contra personajes de todos los sectores sino que también se está enfrentando a compañeros de Mediaset con bastante peso.

Este es el caso de Carme Chaparro. Este lunes, antes de terminar Todo es mentira, Risto -que estaba acompañado de una tuna- conectaba con Chaparro, que estaba en su plató con Monedero (a quien Mejide le había enviado la tuna a una de sus clases a la universidad).

La presentadora aseguraba que el profesor "tiene todo el apoyo" tanto suyo como del espacio en el que colabora. "Si él me dice que no, esa tuna no entra por la puerta", decía tajante Chaparro.

Después de un rifirrafe entre ambos y los exabruptos de Mejide, Carme Chaparro hacia callar a Mejide y él protestaba en directo: "Como compañero te pido que no me dejes con la palabra en la boca". Pero Chaparro no estaba dispuesta a seguir aguantando y le negaba la palabra: "ya os habéis pasado cinco minutos".