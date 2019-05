Espectacular enganchona guerracivilista entre la franquista Pilar Gutiérrez y el comunista Monedero en pleno plató de televisión

Era lo único que le faltaba a Carme Chaparro, lanzarse a los brazos de Pilar Gutiérrez, la mujer más franquista de España y una auténtica crack de la televisión, que ya colaboró en levantar la audiencia de 'Ya es mediodía' de la misma Mediaset en sus primeros días de vida allá por el estío de 2018. Esta es Pilar Gutiérrez, la franquista 'con un par' que se ha convertido en la gran 'estrella' de las tertulias de TV.

Ahora en 'Cuatro al día', un programa sin alma y muy mal conducido por una desbordada e incapaz Carme Chaparro, han hecho lo propio yendo incluso un paso más allá: este 7 de mayo de 2019 Pilar Gutiérrez fue lanzada en el mismo espacio que Juan Carlos Monedero en busca de una auténtica pelea de gallos televisada. Y la consiguieron, porque ambos protagonistas poco menos que revivieron las razones de la Guerra Civil española muchas décadas después y en un plató de televisión.

Sobra decir que a Carme Chaparro se le fue todo de las manos:

Pilar Gutiérrez : ¿Pero vamos a hablar del tema que me han invitado o no? No voy a hablar de estas mentiras... Si no vamos a hablar de la exhumación de Franco y de lo que diga el Supremo, me voy. ¡No voy a hablar de lo que diga usted! ¡Deje usted de hacer demagogia!

Carme Chaparro: Me alegra que solo tenga un disgusto porque la gente a la que usted elogia me fusilaría, así que hemos avanzado algo en este país.

Y Pilar Gutiérrez se levantó y se fue.

Carme Chaparro no cabía en sí del gozo, alguien estaba dando juego y espectáculo en su mediocre programa. Y fue a más, porque Pilar Gutiérrez volvió para entrar en plano, pero fue a llevarse la silla. Pocos minutos después, sí regresó la protagonista a querer participar:

Carme Chaparro: Pilar Gutiérrez, buena tardes de nuevo.

Pilar Gutiérrez: Son bastante malas para mí, porque por desgracia he tenido que volver a enfadarme con ustedes porque esto es una encerrona. Me han llamado para hablar de una cosa y lo hacen de otra, este señor ha hecho un mitin político y yo no he dado ninguna opinión todavía, solo he rebatido las tonterías de este señor. Yo no puedo respetar a una persona que dice mentiras y a un totalitario.