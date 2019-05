¿Quién se cree Torra para hacer chistes? Ciudadanos responde con dureza a su chascarrillo contra Arrimadas

En la última sesión plenaria en el Parlament con Inés Arrimadas como jefa de la oposición salió por primera -y seguramente por última- vez, un chascarrillo medianamente inteligente por parte del mediocre President, Quim Torra. Así es Núria de Gispert, la guarra 'indepe' que llama "cerda" a Inés Arrimadas y recibe premios de Torra.

Fue este 8 de mayo de 2019 en el Parlament cuando Torra le pidió a la líder de Ciudadanos que escuchara... el silencio... haciendo una parodia del poco afortunado minuto de oro de Albert Rivera en el debate electoral previo a las elecciones del 28-A. "Este silencio es lo que queda de su paso por el Parlament, nada...", cerró el chiste Torra.

Lo que pasa es que lo de otro político podría hacer gracia, fuera del sino ideológico que fuera, de los independentistas y golpistas nada es susceptible de hacer ningún tipo de risa.

Quédense con este momento: la última vez en que Arrimadas machacará a Torra en el Parlament.

Fernando De Páramo participó en 'Al Rojo Vivo' de laSexta y fue allí donde respondió con contundencia y sin un ápice de complicidad muy propio de la izquierda con los independentistas:

Me complace que el señor Torra esté tan pendiente de lo que hace Ciudadanos. El silencio del que habla es lo que ha roto Ciudadanos ganando las elecciones en Cataluña, porque a él lo que le gustaría es que los constitucionalistas, los que hablamos en catalán y castellano, los que no tenemos los problemas que plantea el nacionalismo, rompimos ese silencio hace mucho tiempo en Cataluña. Y no solo lo rompimos sino que le ganamos las elecciones.