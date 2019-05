En TVE critican la situación de los becarios y en Twitter se les echan al cuello: "Pues allí no se cobra un céntimo"

En Televisión Española se preocuparon por los derechos de los becarios en el programa 'Aquí hay trabajo'.--Un periodista de TVE acusa a Pedro Sánchez de "humillarlos" y masacra al 'soviet' del Consejo de Informativos por "contribuir" a la "farsa" de Rosa María Mateo--

El espacio de La 2, con motivo del Día Internacional del Becario, abordó los derechos de los becarios, donde los datos dicen que 3 de cada 5 en España no cobran nada por sus prácticas.

Así que dicho y hecho, en Televisión Española trataron el asunto este 8 de mayo de 2019 donde recordaron que los becarios no sustituyen a los trabajadores.

La cosa les quedó bonita pero en redes no tanto.

Y es que hay ejemplos de personas que afearon a TVE que en la Corporación se han dado casos de no pagar ni un sólo céntimo a los becarios y de no predicar con lo que en 'Aquí hay trabajo' se decía.

Pues por ejemplo, en TVE los becarios no cobran ni un céntimo. https://t.co/k7OOByLnL2

Muy fan de vuestro tuit cuando vuestros becarios no cobran ni un céntimo. Eso no lo decís, verdad? @rtve @tve_tve @rne

En TVE los becarios no cobran ni un céntimo. ¿Es eso legal? ¿Deben darles de alta en la Seguridad Social? https://t.co/1U0FywyXaK

Que dicen en @AQHT_TVE que sus #becarios no cobran porque no trabajan.



Compañeros y compañeras de la profesión, ¿qué opináis? ¿De verdad los becarios no trabajan? #GratisNoTrabajo https://t.co/TbT5QfZ5u9