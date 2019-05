Buenafuente da cancha en la TV3 a un desconocido historiador que quiere prohibir los actos de VOX y les llama 'nazis de corbata'

En TV3 escoció especialmente que Vox sacara un diputado por Cataluña, concretamente por Barcelona, para el odontólogo Ignacio Garriga. Han pasado dos semanas y los miembros de la ‘corpo' parecen seguir pasando de puntillas por este molesto detalle.

Por los programas políticos de TV3, ya sean ‘Está Passant', ‘Tot es Mou', ‘Preguntes Frequents' y ‘Mes 324' han ido entrevistando - en los huecos que les quedaban entre tanta entrevista sistemática a los abogados y representantes de los políticos juzgados en el Supremo - a diputados electos de todas las candidaturas que han logrado representación: Meritxel Batet (PSC), Gabriel Rufián (ERC), Laura Borrás (Junts), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Cayetana Álvarez de Toledo (PP).

Pero a Ignacio Garriga, el diputado electo de Vox, no se le ha visto. Es más, TV3 llegó al ridículo de entrevistar a Albano Dante Fachín, de la lista Front República (una escisión de la CUP radical independentista con ex podemitas) que no logró su acta, para que comentara lo cerca que estuvo de salir. ¿Entrevistan a no electos mientras ningunean a electos?

Y no será porque TV3 el tema de Vox no le interesa. La cadena pública catalana está dando la matraca con las ‘alertas antifascistas' que ni Pablo Iglesias en sus buenos tiempos.

Este 11 de mayo de 2019, en el programa ‘Preguntes Frequents' sentaban a un historiador, Mark Bray, internacional de esa colección de intelectuales anglosajones que lleva TV3 con frecuencia, todos, por supuesto, SIEMPRE, simpatizantes o afines a la causa independentista, como mandan los canones de una televisión objetiva y neutral, a decir que Vox era una formación ultranacionalista y acusaba a la ultraderecha como ‘nazis con corbata'.

Lo mejor del tal Bray es que reconocía que era difícil definir lo que era un ultraderechista o un fascista, porque estos ‘tenían discursos diferentes y muy variables'. Menos mal que ahí estaba él para decirnos en TV3 que desde Le Pen a Donald Trump eran ‘nazis con corbata'.

Pero, si iban a tratar el tema de si Vox era o no una formación nazi... ¿no hubiera sido más honesto sentar en esa misma mesa frente a Bray a Ignacio Garriga, diputado electo de Vox por Barcelona para que explique si se considera o no nazi? Claro que igual su estética, catalán de origen guineano, etc., no encajaba con los estereotipos cursis que en TV3 gusta utilizar. Y, además... honestidad y TV3 no parecen términos demasiado compatibles.