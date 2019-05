Garicano (C's) deja de pena a la candidata podemita a Europa en laSexta con un golpe bajo magistral

Este domingo 12 de mayo de 2019, Ana Pastor organizó en 'El Objetivo' un debate con los candidatos a las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 26-M y que en líneas generales transcurrió como el perfil de los propios candidatos: en tonos grises y con el poco apasionante tema continental de fondo...

Pero aún así podemos rescatar un momento glorioso que enfrentó a los candidatos de Ciudadanos, Luis Garicano, y Unidas Podemos, una desconocida María Eugenia Rodríguez Palop, con el economista volcado en arremeter contra la podemita y, además, en contraacatarla con un golpe formidable:

Garicano: Podemos y Vox han demostrado que son dos partidos que no creen en Europa y creo que eso no es solución para nada. Hay que luchar por la innovación y la sostenibilidad, contra la despoblación y contra el cambio climático.

María Eugenia: Perdone, señor Galicano, ¿se ha referido a Unidas Podemos al decir que no creemos en Europa? Lo digo por clarificar.

Garicano: Sí sí.

María Eugenia: Me parece una acusación completamente falsa y gratuita. Una cosa es que necesitemos cambiar cosas en Europa como aquí ha reconocido usted mismo, y otra cosa es que no creamos en Europa. No sé de dónde saca usted eso. Es lanzar falsedades y confundir a la gente.

Garicano: Me temo que ustedes ni creen en España ni creen en Europa. Piden el voto a los españoles para luego ir al Europarlamento a decir falsedades y a hacer acusaciones contra España.