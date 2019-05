Frótense los ojos con Griso TV: Bescansa quiere dictar la escaleta y Marhuenda defiende a la cúpula podemita

Sacaba este 13 de mayo de 2019 el portal digital El Independiente una información que dice que Pablo Echenique ha caído en desgracia en Podemos, o por lo menos en lo que se refiere a la reina madre, Irene Montero:

El papel del secretario de Organización está en entredicho, pero está previsto que el partido cierre filas para evitar más movimientos internos que puedan debilitarle de cara al 26M. En todo caso, cualquier decisión sobre su futuro no se tomará hasta las elecciones locales y autonómicas, de cuyos resultados también dependerá el nuevo desenlace. Si Podemos termina de hundirse en este territorio y pierde cuotas de poder autonómico y local, el acta de defunción de Echenique puede ser una realidad. Enemigos internos no le faltan, pero si, además, ha perdido el respaldo de la "número dos" de facto, su futuro no se presenta nada halagüeño.

Una noticia que firman en el periódico de Casimiro García Abadillo las periodistas Ana Cabanillas y Cristina de la Hoz, esta última colaboradora de 'Espejo Público', programa en el que pusieron el asunto encima de la mesa. 'Equipazo' de Antena3 para defender la patraña independentista en Mauthausen: Boye, el separatista de ARA y Susanna Griso...

Y aquí es donde vino el problema en el magazine de Antena3. Con la expodemita Carolina Bescansa participando del debate, no le pareció nada bien abordar este asunto:

No tengo ni idea, me he quedado de piedra cuando me habéis mandado este tema en la escaleta. En todo caso, estos no son los temas de los que corresponde hablar aquí, básicamente porque luego he leído la noticia y me parece que no hay ninguna noticia. Es ruido. Pero no sé nada de este asunto.