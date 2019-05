Pillan a la podemita Isa Serra haciendo grafitis en cajeros automáticos y Mamen Mendizabal intenta blanquearla

La entrevista de Mamen Mendizábal a la podemita Isa Serra en Más Vale Tarde este 13 de mayo de 2019 de laSexta fue maravillosa (La candidata podemita a la Comunidad de Madrid Isabel Serra anuncia una asignatura de feminismo para adoctrinar a niños).

La candidata por el partido morado a la Comunidad de Madrid -que no Errejón- no es tan angelical como parece (Mamen Mendizabal ahonda en el ridículo del informativo de Resano para salvar la cara a Ferreras tras la paliza de Iglesias).

Los curritos de Isabel Díaz Ayuso, su rival del PP en la pugna electoral, están trabajando a tope para sacar todo lo que puedan de sus rivales, y así de bien lo hicieron con Isa Serra: aparece en un documental de 2013 en HBO pintando grafitis en cajeros automáticos...

Eso sí, a Díaz Ayuso le ha parecido bien exagerar diciendo que "quemaba cajeros" y, hombre, parece excesivo, al menos por lo reflejado en el documental de Vice de HBO, pero en cualquier caso es formidable ver a la podemita avergonzándose de esto hoy, y mucho más glorioso ver a la presentadora Mamen Mendizabal defendiéndola e intentando blanquear estas acciones:

Mamen Mendizabal: ¿Usted quemaba cajeros, señora Serra?

Isa Serra: No, es una llamada de atención más de la señora Díaz Ayuso.

Mamen Mendizabal: Desde luego usted no quemaba cajeros, pero esas declaraciones se refieren a este vídeo del año 2013: usted pertenecía a Juventud sin futuro, y en un documental salía esto... Desde luego yo no veo quema de cajeros, pero sí a usted haciendo un grafiti en un cajero en acción, en sus manos, poniendo ‘ladrones'.

Isa Serra: Sí, es una acción en un contexto de la huelga general contra las reformas laborales que tanto sufrimiento han generado en este país y también contra los desahucios de los bancos. [...] Si me pregunta si sigo en la lucha contra los bancos le diré que sí, aunque no haga la política desde la misma forma, pero creo que no hay comparación con lo que hace Isabel Díaz Ayuso, que en ese año estaba apoyando el ERE de Telemadrid que dejó a 800 familias en la calle.

Mamen Mendizabal: Yo le iba a preguntar si ahora adoptaría los mismos métodos, pero ya me ha contestado que no, pero le quiero preguntar si va a tomar alguna acción legal contra Díaz Ayuso...