Una 'esbirrilla' de Risto Mejide se lleva un revolcón inolvidable al intentar buscarle las vueltas a Hermann Tertsch

Es lo que se llama ir a por lana y salir trasquilado. En este caso trasquilada. Una reportera del programa 'Todo es mentira' (Cuatro), ese que presenta Risto Mejide, salvo los viernes, que lo suele hacer Marta Flich, intentó buscarle las vueltas a Hermann Tertsch (Vox) el 16 de mayo de 2019 para que hablase de una información del diario La Marea, el del 'obrero' Antonio Maestre, sobre los elogios del candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega-Smith, a José Antonio Primo de Rivera -Hermann Tertsch despedaza a Mamen Mendizabal por su tibia condena a los acosadores de Begoña Villacís: "Eres basura moral"-.

Tertsch, avezado en estas lides, cogió a la reporterilla, Silvia Brasero, y la dejó hecha fosfatina en un pis pas -Los comediantes pésimos de Risto pretenden dar lecciones a Periodista Digital... pero acaban defendiendo al violento chavista Willy Toledo-:

¿La Marea? ¿Pero qué basura es eso de La Marea? A mí lo que me impresiona es que he visto a los socialistas, puño en alto, cantando La Internacional que es el himno de 100 millones de asesinatos. Eso no es de cuando tenía 20 años alguien. Eso fue ayer, hoy, mañana. Los socialistas y los comunistas cantan un himno a cien milllones de asesinados que ellos han perpetrado y eso sigue pasando hoy y no pasa nasa. ¿Eso no os impresiona? ¿No dice nada La Marea al respecto?