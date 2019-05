Javier Negre estalla ante la infame mofa de una activista de la PAH a Begoña Villacís y Chaparro, callada como una puerta

"[Begoña Villacís] estaba agobiada por el calor". Así, sin anestesia ni pizca de reflexión alguna se despachó una activista de la Plataforma Antidesahucios, una tal Feli Velázquez, cuando le preguntaron por el acoso sufrido por la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid durante los actos festivos celebrados el 15 de mayo de 2019 en la pradera de San Isidro -Hermann Tertsch despedaza a Mamen Mendizabal por su tibia condena a los acosadores de Begoña Villacís: "Eres basura moral"-.

La infamia verbal se produjo durante la tertulia vespertina de 'Cuatro al día' el 16 de mayo de 2019 cuando el programa conducido por Carme Chaparro entrevistaba a esta integrante de la PAH y le cuestionaba sobre si no había pasado de frenada con ese acoso a Begoña Villacís, a la que se le veía claramente agobiada. Atentos a la respuesta de la señora Velázquez -Chaparro, definitivamente se te ha ido el programa de las manos: Cuesta defiende a Seguí de la insoportable falocracia de Monedero: "¡Eres un machista insoportable!"-.

Javier Negre y Ketty Garat saltaban:

Pero Carme Chaparro, como las malas colegiadas, les cortaba:

Pero Negre no iba a hacer caso a la taimada presentadora y proseguía -El 'pacífico' Mejide pide venganza de machote al marido de Villacís: "Yo voy y les reviento"-:

Me parece de un grado de insensibilidad el que está usted mostrando. Usted es una insensible, yo no sé si usted ha estado embarazada. Feli, ¿usted ha estado embarazada en alguna ocasión? ¿Le parece normal que cinco, seis o veinte salvajes la atacasen un día antes de dar a luz? Si le parece normal usted es una insensible, de verdad.

La activista de la PAH, que está claro que no tiene ni pelos en la lengua ni diplomacia que echarse a las fauces, encima se hacía la indignada -La 'kale borroka' de la PAH acosa a Villacís a dos días de dar a luz llamándola "fachilla" y Carmena no lo condena-:

Mire, yo no le voy a consentir que usted diga que no tengo ningún tipo de humanidad porque entonces me pongo a insultarle y volvemos otra vez a enfrentarnos. Esto es una demostración de lo que no se debe de hacer.