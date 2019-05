Las fotos de Jorge Javier Vázquez completamente borracho de la que todos hablan

Los espectadores de Telecinco que siguen los programas que presenta Jorge Javier Vázquez saben que el sexo es un tema recurrente en el presentador. Es como una fijación obsesiva que tiene el de Badalona haciendo referencia siempre que puede o le dan pie para hablar de ello.

Esta semana en su blog de la revista Lecturas, Vázquez vuelve a hablar del sexo: "Llevo dos meses y medio sin practicar sexo", se titula el post del de Sálvame.

Jorge Javier comienza afirmando que "Llevo tanto tiempo sin practicar sexo que la próxima vez que lo haga estoy convencido de que sentiré la ilusión del virgen. Pongamos que hace dos meses y medio que no lo hago, semana arriba semana abajo. ¿Estoy que me subo por las paredes? Sinceramente, no"

Ahora, corren por las redes estás fotos del presenatdor, en un estado que tú mimso puedes valorar: