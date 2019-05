El minuto de oro de Marhuenda acongojando a Maraña con la leche que Sánchez le va a pegar a su nómina

El momento ha sido para coger un bol gigante de palomitas y refresco extra grande. El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha cogido por banda a su colega de Infolibre, Jesús Maraña, en la tertulia del segundo canal de Atresmedia, 'laSexta Noche', del 18 de mayo de 2019 y le ha sacudido hasta en la mismísima boca del paladar -El hundimiento de ATRESMEDIA resulta imposible de maquillar por muchos chistes que cuente Matías-.

Todo venía a colación de una defensa del propio Maraña a las políticas de izquierdas que, según él, han contribuido en el Ayuntamiento de Madrid a reducir la deuda. Marhuenda, al que directamente le ha hecho mucha gracia el argumento del director del digital de izquierda comunista, le ha dejado temblando posteriormente cuando le ha recordado la que se le viene encima al propio Maraña:

A mí me divierte mucho más dirigir un periódico y que gobierne la izquierda, si es mucho más cómodo, me lo paso bárbaro. ¿Has visto que esté yo deprimido? Todo lo contrario. Pero la realidad es la que es y la gente se da cuenta ahora que le van a pegar una leche a todos los directivos de las cotizadas y del IBEX que se van a quedar temblando. Y vas a ver como eso tiene un efecto dominó porque, claro, las políticas socialistas se basan en voy a quitarte la pasta para poderla repartirla como me dé la gana y poder despilfarrar.

Marhuenda le daba la puntilla:

Por tanto, la gente ahora se da cuenta y dice. Mira, nos vamos a quedar ahora sin la Comunidad de Madrid y va a venir Gabilondo. Pero no va a venir Gabilondo solo. Es que es lo mismo que Sánchez, no mintamos a la gente. Sánchez tiene 123 diputados, es el presidente del Gobierno de toda la historia que tiene menos diputados y tendrá que pactar; ¿con quién, con Ciudadanos? ¿Va a pactar con el PP? Va a pactar con los independentistas, no tiene más remedio. Y con eso os van a pegar una leche, a vosotros que sois clases medias que os vais a quedar temblando. Ya lo verás cuando veas tu nómina con los impuestos. Me voy a reír, me voy a partir de la risa.