Un 'afónico' López permite al separata Mascarell insultar sin freno a Iván Espinosa (Vox): "Tómese la medicina"

Estos son los 'tolerantes', los que vienen a dar lecciones de convivencia y de respeto a la democracia. Ferrán Mascarell, de Juntos por Cataluña, montó un esperpéntico numerito contra el representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en 'laSexta Noche' del 18 de mayo de 2019, y todo ello con la dejadez y la mudez aguda de un Iñaki López que volvió a demostrar que a él lo que le gusta es ponerse de perfil cuando los insultos vienen de la bancada progre o separatista.

Lo cierto es que a Mascarell no le gustó nada que el político de Vox le recordase a partidos como ERC, En Comú Podem o a los propios de Juntos por Cataluña que ellos no podía arrogarse la representatividad de todos los catalanes, que había otras opciones que habían sido elegidas democráticamente en las urnas y por tanto no se podía vender una imagen de una Cataluña monocolor.

Mascarell comenzó a vomitar auténticos sapos y culebras por esa boca contra Espinosa de los Monteros:

Usted insulta a la tolerancia e insulta a la democracia y creo que es suficiente con esto.

El de Vox le cortaba para espetarle:

Claro, ¡para qué vamos a hablar aquí!

El de Juntos por Cataluña proseguía con su diarrea verborreica:

Lo que no tiene ningún sentido es que con personas que representan a personas que insultan permanentemente a la democracia nosotros dediquemos demasiado tiempo. Yo preferiría decir otra cosa, lo que va a suceder el próximo domingo, que creo que es lo que nos interesa a todos, no discutir con este señor que su único proyecto es hacernos discutir a todos con principios antidemocráticos y antitolerantes.

De los Monteros volvía a saltar:

¡Eso porque usted lo diga!

Mascarell, haciendo gala de una chulería, prepotencia e ignorancia a partes iguales, escupía cosas como esta:

Usted no tiene ninguna representación en Barcelona, no la tiene en Cataluña, cero.

Y, claro, el de Vox le sacaba de su error:

Tengo un diputado por Barcelona. ¿Ve como usted no sabe nada? Tengo un diputado por Barcelona.

El de Juntos por Cataluña seguía con su tono burlón:

Tiene uno, no es mucho. Tendrá usted que trabajar mucho más.

Espinosa ya no podía más y se la devolvía:

¡No sea usted intolerante!

Y este contraatacaba tirando de insultos:

Usted es muy poco tolerante porque entre otras cosas usted no me deja hablar. ¡Tómese la medicina!

¿Y qué dijo Iñaki López al respecto? Nada. Dar el turno a otro representante en esa tertulia política.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72