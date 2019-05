En Griso TV nos quieren colar que Pisarello en la mesa del Congreso no es un grosero 'indepe' que quitaba banderas de España

Nos han colado a Gerardo Pisarello en la mesa del Congreso, y que nadie se olvide que han sido los de Podemos. Este argentino es además un independentista de tomo y lomo que, a las órdenes de Ada Colau, ha perpetrado algunas de las afrentas más bochornosas contra los españoles desde el ayuntamiento de Barcelona.

Las enumeraba Gonzalo Bans en 'Espejo Público' -para que no lo tuviera que hacer Susanna Griso. Aunque el equipo de tertulianos de Antena3 se queda mayormente conforme con este indepe colado en el órgano que rige el Congreso de los Diputados, a nosotros no nos la cuelan. Ni bandera española ni busto del Rey: así es Gerardo Pisarello, el barra brava de Colau.

Tampoco a María Jamardo, que fue la única que criticó a sus compañeros de tertulia, encantados con Pisarello. Se puede entender del independentista corresponsal del Ara al que Atresmedia nos cuela siempre que puede, Daniel Sánchez Ugart, de la ex primera dama podemita (ahora en Más Madrid) Tania Sánchez, y ya no nos sorprende nada del director de La Razón, Francisco Marhuenda, que se pasa la vida de colegueo con Pablo Iglesias:

Sánchez Ugart: Pisarello era íntimo amigo de Colau antes de la entrada en política, son de movimientos soberanistas de izquierdas, y los cuatro años de gobierno les ha hecho distanciarse mucho; pierde la confianza de Ada Colau y la ha perdido y por eso se va al Congreso.

Tania Sánchez: Yo no sé cómo se ha gestado esto, no me corresponde saberlo, pero en la legislatura anterior el grupo de Podemos respetaba los grupos territoriales y había un puesto en la mesa de Barcelona en Comú y entiendo que no será una decisión de Pablo Iglesias. Pero esto tiene la misma validez que si saco una bola de cristal.

Marhuenda: A ver, no quiero ofender a nadie, pero secretario segundo de la mesa es casi menos que nada... Que la gente lo sepa de una vez. Es un mero bulto ahí.

María Jamardo: Sí que es cierto que hay una ruptura clara entre Colau y el independentismo, porque le afean que no se posicione nunca, y ahora Iglesias está dandole un tirón de orejas colocando a alguien que sí se ha manifestado muy abiertamente a favor del procés y que es muy activo y tiene mucho que ver con dejar a Ada Colau en tierra de nadie.

Sánchez Ugart: Pisarello es un federalista convencido, no es independentista.

María Jamardo: Sí, ahora todo el mundo es federalista... Mira, ANC no es federalista, es separatista.