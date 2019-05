La última de Buenafuente: lleva a TV3 a un exiliado turco para que diga que el sistema judicial español es peor que el de Erdogan

Es un hecho que TV3 es una maquinaria que vive sistemáticamente del odio a España, y el programa ‘Preguntes Frequents' de la productora de Andreu Buenafuente, lo explota sin descanso. En su mesa sienta a gente de todas partes del mundo, de Escocia, de Quebec, de la India, de Alemania, donde sea.

Sólo hay una condición: que sea para hablar mal de España y de sus sistema judicial y para defender a los acusados por los sucesos del 1 de octubre.

Este fin de semana sentaron a un exiliado turco que, según dijo, está en busca y captura en Turquía para ser juzgado por rebelión llamado Can Düncar. El hombre dejó claro su simpatía por los acusados en Cataluña y dijo que quería aprender de ellos:

"He visitado a Jordi Cuixart en prisión y he hablado con Carles Puigdemont en Berlín. Por tanto, conozco la cuestión. Se me ha a juzgar por rebeldía en un juicio en Turquia el mes que viene. Y he pensado que podía aprender alguna cosa de la defensa de los acusados por el Procés".