laSexta hace hueco a otro actor de izquierda radical que nos viene a contar que los buenos son los de Podemos y el problema de Venezuela, las presiones

Cristina Pardo miraba embelesada a Carlos Bardem en otro acto de laSexta publicitando a esa generación de actores que son más activistas de izquierdas que otra cosa y que utilizan su afamada cara para colárnos sus opiniones políticas que importan muy poco.

No se entiende ni que le den espacio a este tipo en televisión, aunque ya sabemos lo que le gusta a la cadena que dirige Antonio García Ferreras y por suerte algunos conocemos qué es lo que es en realidad Carlos Bardem. El desbarro del estalinista Carlos Bardem justificando la matanza yihadista.

Pero aún así siempre sorprende que este tipo de comentarios tengan cabida en una tarde de domingo, como ocurrió este 19 de mayo de 2019, en el que Carlos Bardem nos vino a contar que los buenos son los de Podemos y que en Venezuela aunque el gobierno de Maduro ha hecho cosas mal también ha tenido muchas presiones exteriores. Eso sí, de decir que es un dictador, ni hablar, y en cambio sí apresurarse a recordar aquel pasaje de los camiones quemados que se achacaron a los hombres de Guaidó.

Siempre leo mucho de Venezuela. Me parece que es una cosa dramática, una situación... El gobierno de Maduro estoy seguro de que hace muchas cosas muy mal, pero estoy seguro de que también sufre muchísimas presiones exteriores.

Yo no creo que a todos estos señores de la derecha que están todo el día tan airados preocupados por Venezuela, les importe un carajo Venezuela, no les importa nada, lo que quieren es utilizarla para trasladar al votante de este país una imagen de que hay una fuerza política en este país que es la única que plantea cambios reales en el modelo económico, que es Unidas Podemos. Venezuela se utiliza como arma arrojadiza y para instalar miedo en la población. Hay que filtrar las cosas que llegan, como cuando te das cuenta de que los que queman los camiones con envíos de ayuda no son los de Maduro, sino de Guaidó.