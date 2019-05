Toni Cantó arrastra a la podemita que chulea de renegar de las donaciones de Amancio Ortega: "Estoy harto de esta izquierda de salón pija"

Los de Podemos están liando una pardísima en contra del magnate español Amancio Ortega, porque no quieren sus donaciones -millonarias- para sanidad y piden devolverlas, dado que lo que prefieren es freírle a impuestos para que termine por irse de España. Pablo Iglesias dice que Amancio Ortega se meta sus 'limosnas' por donde le quepan.

Es el curioso modelo económico podemita, que por lo menos esta vez no salió de rositas porque la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, se encontró de bruces con un hueso duro de roer en pleno directo en televisión.

Fue este 20 de mayo de 2019 en Espejo Público cuando Gonzalo Bans cruzaba a Belarra con Toni Cantó, que está en las antípodas del pensamiento de la podemita al respecto, y ahí se montó una buena gresca:

Toni Cantó: Yo agradezco al señor Amancio Ortega su donación, que no creo que tenga que limpiar ninguna imagen. Creo que tiene una imagen lo suficientemente limpia. Me parece muy grave que una diputada haga las acusaciones que ha hecho en directo, acusando de delitos de corrupción, laborales y de evasión de impuestos que tendrá que demostrar. Mi mamá murió muy tarde porque se lo encontraron muy tarde, si hubiera habido este equipo que se está donando en este momento, a lo mejor no habría muerto.

Ione Belarra: ¡Qué vergüenza!

Toni Cantó: Si la señora Belarra tiene un problema con esta donación, que no acuda a estos servicios, porque yo también estoy muy cansado de la hipocresía de esta izquierda de salón pija, que luego a la hora de la verdad van a la sanidad privada.

Ione Belarra: ¡Qué vergüenza!

Toni Cantó: No han creado un puesto de trabajo en su vida, tienen a gente como Echenique que ni paga a su asistente... Con gente como esta me fastidia esta hipocresía, y es peligroso que gente como Ione Belarra decide sobre economías como la española, influyendo sobre Sánchez. Son una máquina de destrozar riqueza, empleo y de subir los impuestos a todos los españoles.

Ione Belarra: Es una vergüenza porque todo el mundo tiene personas enfermas de cáncer y él no tiene el patrimonio para hablar de esto. Nosotros queremos que se atienda a la perfección con los mejores medicamentos y el mejor diagnóstico y eso se hace asegurado una sanidad pública magnífica para todos, también para los que viven en las zonas más vulnerables, porque Cantó lo que dice es que solo se atienda en condiciones dignas a las personas ricas, ese es su modelo.

Toni Cantó: ¿Y eso cuándo lo he dicho yo? ¡No mientas en directo!

Ione Belarra: Déjame terminar, Cantó. Son ustedes los corresponsables de una política de recortes del PP, así que si hay alguien responsable son ustedes y el PP. Ustedes son el partido de los ricos.