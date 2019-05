El 'equidistante' Jordi Évole hace campaña descarada por Ada Colau y ataca a los tertulianos de la derecha por "la rabia que les genera"

El 'equidistante' Jordi Évole hace campaña por Ada Colau desde La Vanguardia: "Si Ada fuese la alcaldesa de una ciudad lejana, los medios de aquí irían a hacer reportajes para intentar explicar el fenómeno Colau".--Amón le brinda un generoso espacio en El País a Jordi Évole para mayor gloria de Atresmedia: "Nunca he blanqueado a nadie"--

El reportero abandonó 'Salvados' recientemente pero no por ello pierde oportunidad de seguir influyendo.--La cara de luto que se les queda a Otegi, Maduro e Iglesias: Jordi Évole da la espantada de 'Salvados'--

Tal es así que ha publicado una columna en el rotativo catalán donde se deshace en elogios hacia la actual alcaldesa de la Ciudad Condal: "Aquí resulta molesta, incómoda, desconcertante. Les irrita. Que alguien como ella se haya infiltrado en el sistema, pero no de comparsa, sino para mandar, lo llevan fatal. Es heroico que en este país todavía haya fallos en Matrix."--'Zasca' a Jordi Évole por celebrar los resultados del PSOE: "Así puedes entrevistar a más dictadores"--

¿Qué más nos cuenta Évole sobre su 'Ada' Madrina? Lean, lean, pero hagánlo sentados:--Las redes retratan a Évole por atacar a Pablo Casado y justificar al socialista Eguiguren, condenado por maltrato: "Para bajeza, tu periodismo"--

Hace cuatro años Ada Colau se convirtió, contra todo pronóstico, en la primera alcaldesa de Barcelona.

El milagro no fue que alguien como ella ganase, sino que se haya mantenido en el cargo durante los cuatro años. No recordaba campañas tan violentas contra un alcalde de Barcelona desde Maragall (Pasqual).

Ada Colau es uno de los personajes que más rabia generan en demasiados sectores: en el independentismo hiperventilado, en la derecha, en los centros de poder, en tertulianos que por encima de todo son anti-Colau. La alcaldesa destronó a demasiados príncipes a la vez.

En fin, parafraseando al propio Évole, no señalen al equidistante no. Mejor fíjense en aquellos generadores de opinión que van de neutrales pero no lo son.