Griso quiere hacer la de la profesora regañona pero le sale de pena con el alumno nuevo de la clase

La presentadora Susanna Griso no sale de una que enseguida se mete en otra.

Así que este 22 de mayo de 2019 se le ocurrió que igual era buena idea tener a Santiago Abascal para charlar con él de lo sucedido en la apertura de legislatura del día anterior y que ha dejado la mar de reventados a los independentistas diputados...

Lo malo es que la forma de preguntar de Griso pareció más de querer hacer el personaje de la profesora regañona, y se encontró con un nuevo alumno en la clase que viene resabiado y no está por la labor de dejarse amilanar por las bobadas de la profesora:

Griso: ¿No cree usted que deberían haber evitado lo del Congreso? ¿Que aunque no les guste las fórmulas utilizadas no deberían haber respondido abucheando y dando golpes al escaño? ¿Era necesaria esa algarada?

Abascal: No tengo ninguna duda, porque no se estaba ni prometiendo ni jurando la Constitución, estábamos escuchando arengas golpistas impropias del Congreso de los Diputados y creo que hicimos lo correcto y volveríamos a hacerlo. Por cierto, durante muchas legislaturas han sido muchos diputados de muchos grupos que han palmeado sobre la mesa del escaño, y nosotros no protestábamos por un discurso que no nos gustaba, sino por un ataque a la propia Constitución.