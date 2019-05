El amigo Fortes se cree que está en la barra de un bar de Gerona y asegura en TVE que entre decir 'presos políticos' o 'políticos presos' da un poco igual

El amigo Xavier Fortes tiene una cosa buena: es que no se tapa.

Un día después de otra nueva polémica en TVE, donde una reportera sufrió un lapsus y tuvo que pedir disculpas por llamar "presos políticos" a los independentistas encarcelados, llega el presentador de 'Los Desayunos' y muestra al sufrido espectador que con él no hay lapsus que valgan.

Entrevistaba Fortes en su programita a Isa Serra, la podemita que aspira a presidir la CAM con un CV donde no hay ni una sola cotización a Hacienda y sí unos cuantos cajeros graffiteados, y suelta la siguiente perla:

¿Perdón? ¿En opinión de algunos? ¿Qué estaba pretendiendo decir el periodista gallego? ¿Que si por él fuera, haría suyo el lenguaje del independentismo y no tendría problemas en llamarlos desde la televisión que pagan todos los españoles como los secesionistas desean?

Bueno, habida cuenta de su trayectoria, ya nada sería descartable. Recordemos que en 'Los Desayunos' habló de "dos países" para referirse a España y Cataluña. Ante la que se armó, luego rectificó de esta manera:

Antes de seguir, una aclaración. En las últimas horas algunos han tomado un 'lapsus linguae' como una expresión intencionada.

En la entrevista con Rivera utilicé la expresión 'dos países' hablando de Cataluña y España cuando era obvio que hablaba de dos sentimientos identitarios opuestos y a la necesidad de rebajar la tensión.

Si alguien no lo ha entendido así le pido disculpas; no he sido el primer periodista o político en cometer un error de este tipo y menos después de dos programas de tres horas en directo.

En todo caso, el ruido y la furia que se organizó por ello puede que sean la metáfora perfecta de lo que nos está pasando como país, puede que nos falte a todos un poco 'mais de sentidiño'.