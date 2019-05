Griso machaca a Díaz Ayuso con sus 'mayores pisadas de charco' y la del PP responde acusando de manipular

Isabel Díaz Ayuso está siendo una auténtica damnificada de la campaña electoral, a unos pocos días de las decisivas elecciones autonómicas del 26-M.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha protagonizado momentos viralizados por tratarse de burdos errores o de declaraciones de lo más polémicas que después ha tenido que matizar... Porque, '¿a qué madrileño no le gusta un buen atasco a las tres de la mañana en la capital?'

El caso es que Susanna Griso aprovechó la entrevista con Díaz Ayuso este 23 de mayo de 2019 para meterle el dedito en la herida todo lo que pudo. Griso quiere hacer la de la profesora regañona pero le sale de pena con el alumno nuevo de la clase:



En este momento le pusieron a Díaz Ayuso todos sus peores momentos en campaña; dubitativa, diciendo cosas con poco sentido o errores garrafales... La cara de la entrevistada era todo un poema, no le hizo ni pizca de gracia, pero tuvo tiempo de preparar una contundente respuesta:

Susanna Griso: Me llama la atención, insisto, que usted que conoce como funcionan las redes sociales y que además es periodista, pues haya dado pie con sus declaraciones a tantísimas controversias. ¿Cómo lo justifica?

Isabel Díaz Ayuso: No tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con cortar deliberadamente un fragmento de una declaración de un contexto muchísimo más amplio y echarle gasolina. Durante esta campaña llevo 80 entrevistas, 100 mítines, 200 declaraciones y cuatro desayunos informativos, y siempre son las mismas cinco frases y las he explicado ya no sé cuántas veces.