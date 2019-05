Bertrand Ndongo se abalanza contra Griso en pleno directo: "¡Todavía no te he visto condenar los insultos a VOX en el plató!"

Bertrand Ndongo estaba encendido, de eso no cabe duda. Apenas unas horas antes habían sufrido, tanto él como Iván Espinosa de los Monteros, en representación de la formación VOX, un escrache en Moratalaz donde iban a acometer con un acto de campaña tomando cañas con los jóvenes de la localidad:

Se montó un tremendo jaleo y al final pudieron llevar a cabo su reunión gracias a la intervención de la Policía Nacional...

Para más inri, este 24 de mayo de 2019, Susanna Griso entrevistaba al propio Ndongo en directo en Espejo Público de Antena3, y aún recordarán ustedes el agrio pasaje entre ambos que dejó en muy mal lugar a la presentadora:

El negro de VOX le reparte a Griso de lo lindo: "¡Lo que dices es absurdo!"

Pues esta vez fue peor: Ndongo terminó por hartarse de la periodista y la cosa se fue de madre hasta que terminó por colocar a Griso en su sitio ante tanta injusticia desde Antena3:

Griso: Bertrand, tú que llevas ya meses haciendo campaña a favor de VOX aunque o formas parte del partido, quiero pensar que esto de Moratalaz no es lo habitual, ¿no?

Ndongo: Es lo habitual. Lo hemos vivido en Alcorcón, que nos pintaron el local los mismos grupos de extrema izquierda. Es lo habitual porque pasa en los medios de comunicación. Hemos visto a la señora Fallarás diciéndole a la presidenta de Vox Madrid que no le iba a dirigir la palabra. En los medios progres son muchos los que fomentan estos comportamientos y lo aplauden. Esta es la imagen triste de la izquierda de este país, como lo que pasó con Begoña Villacís... (XXXXX) La que sí tenia que ver con los desahucios fue la impresentable de Manuela Carmena, que estaba a su lado a sus anchas en el mismo lugar.

Griso: Vamos a intentar no descalificar a nadie... No me gusta que en este programa se haga.

Ndongo: Pues en ese plató en el que estáis se critica e insulta todos los días a VOX...

Griso: No se insulta a nadie.

Ndongo: Y lo repito por lo tanto, ¡son unos inútiles! Es un adjetivo, no un insulto.

Griso: No lo acepto, aquí no se insulta a nadie, eso no es verdad...

Ndongo: Pues yo tampoco acepto que se insulte todos los días a los de VOX, periodistas que están ahí a su lado.

Griso: Yo no acepto insultos de ningún tipo.

Ndongo: Pues el día que lo hagan en contra de VOX espero que también tengas la valentía que estás teniendo hoy.

Griso: ¿Pero qué me estás diciendo Bertrand?

Ndongo: Pues sí, es que todavía no te he visto condenar los insultos a VOX en el plató.

Griso: ¡Pero por eso te estamos te estamos entrevistando esta mañana!

Ndongo: Pues déjeme usted que yo utilice los adjetivos que crea oportunos. Si una persona es un inútil, es un inútil.