En TV3 se inventan que es el Rey el que está presionando para que suspendan al golpista Junqueras

"¿Serán suspendidos o no? ¡El Rey aprieta!". Ese titular tan rotundo era emitido por el programa Catalunya Migdia, de Catalunya Radio, la radio de la corpo de TV3, el programa que presenta Óscar Fernández junto a Empar Moliner, la mujer conocida por quemar constituciones.

Aunque todos los que siguen el tema del debate sobre si los políticos presos preventivos deben ser suspendidos o no saben que son el PP y Ciudadanos los que presionan en la mesa para que lo suspenden, junto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que los presos preventivos por rebelión deben ser suspendidos, los de TV3, en su campaña de escupir odio contra el Rey (desde que cayó Rajoy, como no pueden centrar su odio en Pedro Sánchez dado que en parte llegó al poder gracias a sus amos políticos, han marcado al Jefe del Estado como su enemigo a batir).

La tertulia de Catalunya Migdia no engaña, al igual que Mes 324, tertulia de pensamiento único: todos vapulean al Rey, al Estado español o al Supremo. Eso sí, cuando luego Lidia Heredia va a La Sexta a asegurar que en TV3 es súper plural, ahí están Vicente Vallés y demás buenistas para aplaudir y asentir, cuando hacer tal afirmación en insultante para aquellos que sigan la emisión.

¿Cuántos ex políticos constitucionalistas tienen el espacio de Pilar Rahola o Antoni Bassas en TV3? ¿Hay acaso un catalán no independentistas que ofrezca el contra punto de Cuyas y compañía en 324?

Lo que entiende por ‘pluralidad' TV3 es conectar cada tanto con periodistas de fuera de Cataluña que entran, básicamente, para repetir exactamente lo mismo que dicen los independentistas (y cobrar por ello, es de suponer): Cristina Fallarás, Elisa Beni, Máximo Pradera, Antón Losada y demás.

Eso incluye la consigna de machacar al Rey. Empezó Ferrán Casas en ‘Els Matins' asegurando que era el Rey Felipe el que quería que suspendieran a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Rull, Turull y Romeva (omitiendo que es una obligación por la Ley de Enjuiciamiento criminal que ni hizo el Rey ni es responsabilidad suya).

Luego Fallarás remató en ‘Tot es Mou' vapuleando al a figura del Jefe del Estado. Después en ‘Polonia' el jueves volvió a representarse a un Rey sádico y anticatalán que disfruta con la imagen de catalanes presos hasta el punto de tomar fotos y enmarcarlas en su casa.

Y, en el caso de Catalunya Migdia, primero Óscar Fernández y Empar Moliner tacharon al Rey de descortés por no haber recibido en su día a Carmen Forcadell (la mujer que como presidente del Parlamento Catalán proclamó ilegalmente la disolución del Estado español) y justificaron que ERC no quisiera acudir a la ronda de contactos. Después entró el periodista

Raimundo Castro (antiguo tertuliano de RNE e Intereconomía, ahora reciclado de corifeo indepe en TV3) para ratificar el titular ‘el Rey aprieta' que había dado el programa:

Raimundo Castro - Todo el pim pam pum sirve para que esto aguante hasta el lunes. También por el tema del Rey, pero ponlo al revés. La gente dice que está contra él porque no se ha portado bien en el tema de los presos. Es que es al revés. El rey no tiene ningún interés en entrevistarse con los presos, imaginad que eligen a Jordi Sánchez. Claro, y a Oriol Junqueras. El Rey no tiene ganas. Y supongo que habrá mucho de Estado por detrás...

Empar Moliner - O sea que la Casa Real ha hablado con Pedro Sánchez...

Raimundo Castro - Claro. Yo creo que sí. Y que Meritxel Batet está haciendo lo que corresponde. Es un tira y afloja. Para el PSOE, mientras no pase nada mejor para las elecciones. (...) Lo que todos quieren es que esto pase y el Rey el primero. (...). Suspender, les van a suspender, evidentemente.

Lo mejor de todo es lo de que un periodista diga ‘creo' o presente como ‘información lo que no dejan de ser opiniones personales.

Conviene recordar que el Rey Juan Carlos nunca tuvo problemas en recibir y dar la mano incluso a diputados filoetarras como Jon Idigoras de Herri Batasuna en 1996 (cuando también estaba procesado y acabó condenado por el Tribunal Supremo a 7 años en 1997), Xabier Mikel Errekondo de Amaiur y hasta a Martín Garitano de EH Bildu, que fue redactor jefe de Egin, de Orain, clausurada judicialmente en 1997 bajo la acusación de ser un instrumento de ETA.

Puesto que la obligación del Rey es recibir a todos los representantes del pueblo que lo deseen durante la ronda de contactos independientemente de cómo les caiga. Un dato que TV3 naturalmente ni dio ni le interesaba recordar para seguir presentando a Felipe VI como un mini-hitler.

Lo de menos ya es que Raimundo Castro también lanzara mierda contra Vox. Eso ya es la orden del día en TV3 y en todos los medios en general: "Vox no tiene el menor interés en hacer gobernables las cosas, en Andalucía sólo quieren cargos, puestos, echar gente, tomar poder y montar pollos". (Puedes para querer tantos cargos, no parece que en la Junta de Andalucía hayan pedido muchos, curiosa forma de querer cargos in pedirlos).